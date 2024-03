Candelaria Delgado pide «un año» para valorar su gestión en dependencia

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, pidió este martes en el pleno del Parlamento a la oposición «un año» para que comparen su gestión con el equipo anterior en dependencia. La diputada Elena Máñez (PSOE) dijo que su trabajo hasta ahora era «papel mojado, fuegos de artificio» y la acusó de «haber abandonado un modelo que estaba mejorando los datos». Máñez le dijo que su gestión era «menguante». «Se lo llevo diciendo varios meses, hay riesgo de colapso en la gestión de dependencia. Tome medidas».

Delgado explicó que los datos de dependencia de febrero volcados en el Inserso eran erróneos, lo que achacó a un problema con el cambio de aplicativo al volcar las cifras. «En febrero se hicieron 770 reconocimientos de PIA, no siete. Hemos hecho 112 revisiones de grado, que no están en las estadísticas, pero a las personas les supone mucho. Y los traslados de otras comunidades, altas que estaban pendientes y que tampoco se habían hecho. Le insisto, no venimos a maquillar las cifras, sino a trabajar. Déjenme que pase un año completo. Solo le pido un año para comparar la gestión. Por favor, año déjeme un tiempo», insistió la consejera.

La responsable de dependencia también reconoció que las islas tienen un déficit de más de 9.000 plazas sociosanitarias, y que por eso iba a dar «agilidad al proceso de creación de plazas. En ese sentido, añadió, le preocupa «esas 6.000 personas con resolución de grado y PIA y no tienen un servicio establecido» porque no hay quien se lo dé. «Ya hemos firmado convenios con ayuntamientos y cabildos para prestar esos servios a las personas mayores con dependencia y con discapacidad «para que la atención en Canarias sea una realidad y no meros números», añadió.