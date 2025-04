¿Por qué da la sensación de que siempre llueve en Semana Santa?

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de abril 2025, 13:18 Comenta Compartir

Es sabido que la Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario. Se calcula en función de la fase de la luna. En el Concilio de Nicea (325 d.C.) se estableció que el Domingo de Pascua fuera el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera (el 21 de marzo en el calendario eclesiástico). Esto hace que unas veces caiga a finales de marzo y otras entrado abril, como este año.

La relación de la Semana Santa con la luna, y el recuerdo de que llueve siempre en estas fechas, podría llevarnos a pensar que hay algún tipo de conexión entre la fase de la luna y la lluvia. Pero la física dice que no, que no hay una relación entre la posición relativa de luna, el Sol y la Tierra, y la lluvia, a pesar de las fuerzas de marea y de la radiación adicional que recibimos. Tiene que ser otra cosa.

Según el catedrático Francisco Javier Tapiador, lo cierto es que es fácil que llueva en Semana Santa en nuestras latitudes porque se celebra cuando empieza la primavera, la época, junto con el otoño, en que más llueve en España, especialmente en la península. El refrán de «abril, aguas mil» tiene una base climatológica sólida. Lo raro es que llueva tanto en marzo, como ha sucedido este año, pero no que lo haga en abril. La clave es que si llueve en abril, y teniendo en cuenta que la semana santa es eso, una semana (o algo más), hay un 25% de probabilidad de que nos llueva precisamente entonces, aunque sólo sea por azar. Dicho de otra forma, son demasiados días para que, en un mes generalmente lluvioso, no tengamos algún chaparrón. De hecho, la estadística climatológica dice que en 25 de los últimos 30 años ha llovido en algún momento de las fiestas. Eso no quiere decir que esté todo el rato lloviendo, pero es suficiente para poder afirmar que sí que suele llover en Semana Santa.

La primavera y el otoño concentran la mayor parte de las lluvias en España

Según ha establecido Roberto Brasero en su libro, Entender el tiempo, el meteorólogo reitera que Semana Santa coincide con unas fechas que en España constituyen siempre un periodo de lluvias, por lo que es normal que siempre haya alguna que otra tormenta en este periodo vacacional.

Cierto es que estamos más pendientes del tiempo en estas fechas, porque es cuando empezamos a salir del frío invierno. Hay más horas de luz y el cambio de hora nos permite aprovechar mejor las tardes. Hacemos más vida fuera de casa. En retrospectiva, en el recuerdo, nadie se maravilla de que le luciera el sol durante las Pascuas. Es algo que pasa desapercibido, pero sí que recordamos que llovió, sobre todo si eso nos estropeó los planes. Nos acordamos más de lo malo, lo cual, aunque sea una ventaja evolutiva, es un incordio. Pero más allá de la percepción sesgada, sí que suele llover en estas fechas.

¿Y en Canarias?

Aunque los meses de mayor régimen de lluvias en las islas suelen ser, por este orden, febrero, enero y diciembre, lo cierto es que en los últimos años las lluvias se han convertido en un capítulo habitual en este periodo de Semana Santa, especialmente en las islas más montañosas, teniendo en cuenta esa radicalización del tiempo que se ha experimentado entre el norte y sur del archipiélago.

La lluvia nos importa, y más si estamos de vacaciones. No sólo afecta a los actos religiosos, sino también a los planes de vacaciones. Pocas cosas tan frustrantes como haber reservado un hotel para esos días y que tengamos lluvia hasta la Pascua e incluso el lunes. Confieso que este año me ha pasado a mí. Mi plan era dar una conferencia en el Ateneo de Badajoz y después bajar a Huelva a disfrutar del Atlántico y de Andalucía. Di la charla, pero luego la borrasca Oliver se interpuso en mis intenciones y regresé a mi casa de Valladolid a pasar unas vacaciones de lectura viendo llover tras los cristales. Que tampoco es mal plan.