Seis menores violan en grupo a una niña de 11 años en Badalona

La Policía catalana investiga una agresión sexual en grupo a una niña de once años en los lavabos de un centro comercial de Badalona (Barcelona). Los presuntos agresores son seis, según ha avanzado TV3. Cinco de ellos han sido identificados por la víctima. Tres son menores de 14 años y por tanto son inimputables por un delito penal. En cambio, hay dos que son mayores de 14 años. Uno ha sido ingresado en un centro de régimen cerrado por un juez de menores y el otro está en libertad vigilada. Según el relato de una hermana de la víctima, fue agredida sexualmente mientras la amenazaban con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre. El caso no había trascendido hasta ahora. La pequeña no recuerda el día que ocurrió, pero sí que había ido a ver ropa. Fue sola, le había dicho a su madre que había quedado con amigas. Los agresores la rodearon, la amenazaron con un arma blanca y la metieron en el baño. La agredieron sexualmente y se marcharon. La pequeña salió y pidió ayuda a un guardia de seguridad, que de acuerdo al relato de la familia, no le hizo caso. La niña no contó nada en casa, hasta que un mes después su hermano contó que le habían dicho en el instituto que circulaba un vídeo con lo ocurrido. La menor relató lo ocurrido y los padres denunciaron ante los Mossos. El sexto agresor no ha sido aún identificado.