Seis intoxicados en Lugo tras tomar cafés contaminados con detergente en una pulpería Los afectados fueron evacuados al Hospital Lucus Augusti con quemaduras en garganta y esófago; Sanidade abre investigación por posible contaminación cruzada

C. P. S. Sábado, 11 de octubre 2025, 18:39 Comenta Compartir

Seis personas resultaron intoxicadas en la noche del viernes en una pulpería de Lugo tras ingerir cafés que, presuntamente, contenían restos de detergente. Los afectados fueron trasladados al Hospital Lucus Augusti (HULA), donde se les diagnosticaron quemaduras en la garganta y el esófago, permaneciendo en observación.

El incidente tuvo lugar durante las fiestas del San Froilán, cuando un grupo de unas treinta personas estaba cenando en la Pulpería Baralla, situada en la avenida Ronda das Fontiñas. Tras servir los postres y las primeras tazas de café sin problemas, al despachar una segunda ronda los consumidores comenzaron a notar quemazón en la boca y escupieron el líquido inmediatamente, según adelantaba 'El Progreso'.

Varias ambulancias acudieron al local tras el aviso, evacuando a los seis afectados al HULA. Al mediodía del sábado, uno de ellos ya había sido dado de alta, mientras que los otros cinco permanecían ingresados para seguimiento médico.

El responsable del establecimiento ha explicado que el error pudo deberse a una contaminación cruzada, ya que esa segunda ronda de café se preparó cuando ya se habían iniciado las labores de limpieza en la cocina. Según sus declaraciones, el producto de limpieza —inocuo al contacto con la piel, pero peligroso si llega a la boca— podría haber alcanzado el envase del café sin ser detectado.

Por su parte, la Consellería de Sanidad gallega ha confirmado que la Dirección General de Salud Pública iniciará los protocolos de inspección sanitaria en el local para determinar responsabilidades y controlar posibles fallos en el proceso de manipulación de alimentos.

Temas

Contaminación

Café

Lugo