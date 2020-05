Se amplía la posibilidad de hacer obras en casas y locales

La evolución de la crisis sanitaria que se desarrolla en el marco del estado de alarma llevó este domingo a modificar las restricciones impuestas por el Ministerio de Sanidad relativas a las obras de particulares. A partir de este lunes se permitirán las obras que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras, siempre que se limite la circulación de los trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas y se adopten todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto con los vecinos del inmueble; que el acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas, se produzcan al inicio y a la finalización de la jornada laboral y que los trabajadores adopten las medidas de prevención e higiene frente al Covid-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, en todos los casos exceptuados, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras. Hasta ahora, podían realizarse estas obras solamente en caso de que se pudieran sectorizar las zonas de acceso a las viviendas o locales. Esta Orden mantendrá su vigencia hasta la finalización del periodo de estado alarma y sus prórrogas o hasta que existan circunstancias de salud pública justifiquen la aprobación de una nueva Orden que modifique los términos de la presente.