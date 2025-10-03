Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mullaly tiene 63 años y asumirá el cargo formalmente en enero. Agencias

Sarah Mullally, feminista y a favor de la diversidad, primera mujer que dirige la Iglesia Anglicana

Enfermera de 63 años, tiene dos hijos y ha apoyado al pueblo judío tras el atentado en Manchester del jueves en el que murieron dos personas

Julia Fernández

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:31

Comenta

La Iglesia Anglicana ya tiene por fin a su nuevo líder espiritual. El Gobierno británico ha anunciado que Sarah Mullally será la nueva arzobispo de ... Canterbury. Sustituye en el cargo a Justin Welby, que se vio obligado a renunciar hace casi un año, en noviembre del año pasado, por su gestión de los abusos sexuales a menores en campamentos cristianos.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»
  2. 2 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  3. 3 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  6. 6 Imponen una orden de alejamiento para el exnovio de Lola Ortiz por violencia de género
  7. 7 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  8. 8 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  9. 9 Un chiringuito a los pies de Las Canteras, la filosofía de Bocachancla
  10. 10 Canarias busca en Gáldar soluciones para hacer frente a los principales desafíos poblacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sarah Mullally, feminista y a favor de la diversidad, primera mujer que dirige la Iglesia Anglicana

Sarah Mullally, feminista y a favor de la diversidad, primera mujer que dirige la Iglesia Anglicana