Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
García en las instalaciones del periódico. Arcadio Suárez

Sara García Díaz, nueva redactora jefa de CANARIAS7

Asume la coordinación de la estrategia en materia de SEO de la edición digital

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:33

Sara García Díaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1989), se ha incorporado esta semana a Informaciones Canarias SA como redactora jefa de CANARIAS7. Con amplia experiencia en el campo de la innovación y la digitalización de las redacciones periodísticas, asume la coordinación de la estrategia en materia de SEO (optimización para motores de búsqueda).

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla en 2012; con formación adicional en áreas de marketing digital, ciencia de datos y 'product management, también ha sido profesora en el máster de SEO del IEBS Business School.

En el ámbito de las empresas de comunicación, trabajó en el proceso de transformación digital de Antena 3; fue responsable de SEO en el periódico digital 'OK Diario' y también estuvo al frente del área SEO en 'El Huffpost'.

Su incorporación a CANARIAS7 refuerza los pasos que la cabecera está dando en el marco de la digitalización, con Canarias7.es, que fue uno de los cinco primeros periódicos de España presentes en internet, convertido en medio de referencia en las islas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  2. 2 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  3. 3 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  4. 4 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  6. 6 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  7. 7 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  8. 8 Examen de credibilidad en Burgos
  9. 9 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  10. 10 Biotecnología engancha al alumnado y el primer grado dual de Canarias no cubre las plazas: cara y cruz de las nuevas carreras de la ULPGC

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Sara García Díaz, nueva redactora jefa de CANARIAS7

Sara García Díaz, nueva redactora jefa de CANARIAS7