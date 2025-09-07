Sara García Díaz, nueva redactora jefa de CANARIAS7 Asume la coordinación de la estrategia en materia de SEO de la edición digital

Sara García Díaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1989), se ha incorporado esta semana a Informaciones Canarias SA como redactora jefa de CANARIAS7. Con amplia experiencia en el campo de la innovación y la digitalización de las redacciones periodísticas, asume la coordinación de la estrategia en materia de SEO (optimización para motores de búsqueda).

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla en 2012; con formación adicional en áreas de marketing digital, ciencia de datos y 'product management, también ha sido profesora en el máster de SEO del IEBS Business School.

En el ámbito de las empresas de comunicación, trabajó en el proceso de transformación digital de Antena 3; fue responsable de SEO en el periódico digital 'OK Diario' y también estuvo al frente del área SEO en 'El Huffpost'.

Su incorporación a CANARIAS7 refuerza los pasos que la cabecera está dando en el marco de la digitalización, con Canarias7.es, que fue uno de los cinco primeros periódicos de España presentes en internet, convertido en medio de referencia en las islas.