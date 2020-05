«Todos continuamos sintiendo miedo»

La sensación de vértigo guía muchos caminos en la vida. El miedo y la incertidumbre ante lo desconocido alimenta las dudas, pero también refuerza el espíritu de superación ante las adversidades. Es el caso de Domingo González Romero, médico de la Unidad de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y exalcalde de la Villa de Ingenio, quien cuenta su experiencia contra el coronavirus.

«Da vértigo pensar que solo hace poco más de mes y medio que llegase la primera paciente afectada de Covid-19 a nuestra unidad», recuerda, al tiempo que pensó que «venía una ola y nos preparábamos para afrontarla de frente o llevábamos tablas».

González dice que «hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles día a día. Hemos acompañado a pacientes que se han marchado sin decir un último adiós a los suyos, sin más compañía que nuestras manos enguantadas y la mirada buscando la suya tras una pantalla de plástico. Ha sido la parte más dura, más allá del miedo, el desconocimiento y los turnos extenuantes».

En un periodo de pugna diaria contra el coronavirus, el médico isleño reconoce que no se ha visto superado por la situación, pero «sí preocupado en la medida que no había nada claro de cómo tratar a los pacientes, de si nos protegíamos suficientemente bien, de si el tratamiento que estábamos poniendo estaba siendo más negativo que beneficioso, de cómo evolucionaban... Todo eso nos ponía en una situación de estrés, pero no superado porque nos organizamos y tuvimos capacidad suficiente».

«La gente sigue sintiendo miedo y el personal también, el temor a una nueva oleada, que ya se anuncia que puede venir, a que no controlemos esta enfermedad, que se convierta en permanente y que pueda seguir matando gente, y el miedo también a contagiarnos y contagiar a nuestra gente», concluye González.