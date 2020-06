Solo 8 de los 73 casos activos, hospitalizados

L.R.G. / Las palmas de Gran canaria

Hasta ayer solo ocho de los 73 pacientes infectados aún de coronavirus en las islas estaban hospitalizados, tras enviar a seguimiento domiciliario a uno de los pacientes ingresados. De este modo, solo uno de los ocho ingresados está el la UCI, y los otros siete en planta, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad a través del portal de seguimiento de la pandemia en Canarias. El resto de los casos positivos aún en activo, 65 en total, tras lograr un alta, siguen bajo vigilancia médica, pero se recuperan en su domicilio. El mayor numero de casos positivos en activo se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria (23).

En total en las islas se han detectado 2.409 casos de covid-19 desde que el virus llegara al archipiélago, el pasado 28 de enero, un día de que la primera persona contagiada por el virus diagnosticada en Canarias iniciara síntomas. Desde entonces 2.174 personas han recibido el alta superando la infección, mientras que no pudieron hacerlo y fallecieron a causa de la pandemia otras 162.

El coronavirus se ha detectado en 57 municipios de Canarias, siendo la isla de Tenerife la que más casos acumula. Hasta ayer contaba con 1.595 casos detectados, el 66,2% atendiendo al lugar de declaración, y no de residencia del paciente. El mayor número de casos se ha detectado en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna. Le sigue Gran Canaria con 604 casos, y con su capital como el lugar con más contagiados; La Palma con 89; Lanzarote con 75; Fuerteventura con 38, La Gomera con siete y El Hierro con un único caso. Además, en 41 personas diagnosticadas con el virus no se ha podido determinar su residencia, por ser trabajadores del ámbito portuario o no contar con la residencia en las islas, explica Sanidad.

Desde que se comenzaron a hacerse pruebas PCR para detectar el virus en Canarias los centros de referencia en las islas ya han realizado un total de 138.679, de ellas han dado positivas 3.871, es decir, el 2,79%.