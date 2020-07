Sanidad suma 2.045 contagios durante el fin de semana

Pero el trampantojo no fue más allá porque las cifras no pudieron enmascarar la envergadura de los brotes. El Ministerio de Sanidad sumó al número total de contagios 2.045 casos durante el fin de semana, elevando hasta 255.953 el balance de infectados en España. O lo que es lo mismo, casi 700 contagiados diarios, unos números que no se veían desde principios de mayo, cuando el país salía de un durísimo confinamiento y se encaminaba con temor a una incierta desescalada.

Que los 164 nuevos casos no son una buena cifra lo demuestra que el lunes de la pasada semana, también afectado por el efecto de fin de semana, los contagiados fueron menos de la mitad, exactamente 78 personas.

De hecho, los demás parámetros que miden la evolución de la pandemia empeoraron de manera muy preocupante, retrotrayendo los indicadores a esa España encerrada en casa. El número de positivos con fecha de diagnóstico en los últimos siete días, probablemente el indicador más fiable de lo que está ocurriendo, se disparo este lunes hasta los 683 casos, casi 5 veces más que los 143 positivos registrados el jueves 18 de junio, la jornada que probablemente el suelo de la pandemia en España.

Con estos números, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, mostró su cara más pesimista probablemente de los dos últimos meses. El mismo epidemiólogo que hace menos de dos semanas aseguraba que la “situación es realmente buena”, este lunes admitió sin ambages que “los datos no son buenos” porque, “tenemos transmisión comunitaria”. De hecho, Simón reveló que ha habido un incremento de casos en quince provincias en las dos ultimas semanas y que el “virus está más expandido de lo que los brotes indican”.

El director del CCAES, que reconoció que en España hay ya 120 brotes activos con al menos 2.139 afectados, apuntó que la epidemia ahora es “diferente” y que está afectando a personas de mucho menor edad. De hecho, la media de edad entre los hombres se ha reducido a 46, 3 años y en las mujeres a 50,5 años. Y ahí, Simón, como también hizo Salvador Illa, señaló la falta de responsabilidad de los colectivos más jóvenes. “Tenemos brotes por situaciones que son perfectamente evitables. Por celebraciones de no fiestas en los pueblos o por celebraciones deportivas que no tocan este año”, dijo el especialista sanitario en clara alusión a las imágenes del ascenso del Cádiz el domingo.

Por otro lado, Sanidad solo sumó tres muertos en España por coronavirus durante el fin de semana