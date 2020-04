Sanidad estudiará más medidas de desconfinamiento para las islas

En el Ministerio de Sanidad ya avisan: no habrá aprobados generales. Los exámenes a las provincias e islas como Canarias para pasar a la siguiente fase que se realizarán cada quince días serán exhaustivos y cada territorio, según los documentos del Gobierno, deberá superar las cuatro asignaturas («marcadores», les denomina Sanidad): la situación sanitario-asistencial, la evolución de la propia epidemia, la capacidad de identificación y contención precoz de fuentes de contagio y las medidas de protección colectiva.

Unas normas aparentemente rígidas, que el Gobierno plasmará en breve en una nueva instrucción en el BOE según anunció este miércoles el ministro Salvador Illa, y que, sin embargo, darán al Ejecutivo central una amplia discrecionalidad para, a la vista de esos exámenes, decidir qué provincias desescalan a partir del 11 de mayo, cuando se inicie la fase 1 del denominado «Plan para la transición hacia una nueva normalidad». En el departamento que dirige Illa explican de manera didáctica que estos exámenes serán más tipo ‘comentario de texto’, en donde cabe una amplia valoración por parte del examinador, que tipo test, donde no se deja margen a un guiño por parte del que corrige la prueba.

El propio Fernando Simón no ocultó este miércoles que Sanidad va a tener mucha manga ancha para interpretar los datos que les llegan de las provincias aunque se fijen esos cuatro famosos ‘marcadores’. «La transición no se va a basar en indicadores únicos y umbrales prefijados», anunció el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dando a entender que no habrá ‘plantillas’ estándar para corregir los exámenes. «Dependerá de factores epidemiológicos, pero también de las capacidades asistenciales disponibles, de los mecanismos para garantizar que las medidas de control se puedan cumplir, de que los sistemas de información tengan la calidad adecuada... Tenemos que hacer una valoración conjunta. Sería temerario plantear un único indicador con un único umbral», insistió. «Hay que valorar la situación en cada momento y tomar las decisiones a medida que va ncambiando», abundó Fernando Simón, quien adelantó que varios grupos «multisectoriales y multiterritoriales» están trabajando en el documento que desarrollará esos marcadores

Solo habrá un límite a esa discrecionalidad en la interpretación que Sanidad podrá hacer de la información que llegue de las provincias e islas: «Obviamente, tenemos que estar en números bajos, muy bajos. Si no hay un número de reproducción menor de 1 (que un contagiado no infecte a más de una persona de media), no podemos plantear la apertura de las medidas de movilidad ni el paso a ninguna fase, pero es que ahora mismo prácticamente todos los territorios españoles tiene un número de reproducción por debajo de 1», detalló Simón. De hecho, los responsables de Sanidad advierten que si el número reproductivo en alguna provincia o isla volviera a estar por encima de 1 ello podría provocar que se reactivaran las medidas de confinamiento.

«Una vez alcanzados estos números tenemos que valorar en detalle todas las otras medidas: si no tenemos capacidad de reaccionar ante un posible repunte importante, ya podemos tener baja transmisión, ya podemos tener muy pocos casos, ya podemos tener un buen sistema de vigilancia, pero no podremos abrir porque no hay capacidad de respuesta«, insistió Simón, dando a entender que el veredicto de Sanidad sobre las provincias e islas dependerá de muchos aspectos, cuyo peso es subjetivo, y que deberá interpretar el Gobierno central.

De hecho el amplio poder que el plan presentado el martes por Pedro Sánchez otorga al Ejecutivo de Madrid provocó fuertes críticas de las comunidades autónomas, muchas de las cuales no ven con buenos ojos que sea la provincia la unidad territorial. La única concesión que el Gobierno, por el momento, tiene previsto hacer a las autonomías es la potestad de que ellas propongan desescaladas en territorios menores que la provincia. Salvador Illa anunció este miércoles que el Ejecutivo está dispuesto a estudiar propuestas como las de Galicia (que defiende el alivio por áreas sanitarias) o Valencia (departamento sanitario) de rebajar confinamientos en áreas de menor extensión siempre y cuando las comunidades puedan garantizar que pueden blindar esos territorios desescalados frente a sus comarcas vecinas y que hay mecanismos fiables para alertar sobre hipotéticos rebrotes en estas áreas.

Este posible desconfinamiento por áreas inferiores a la provincia –que en Sanidad recalcan que será algo que se haría «excepcionalmente»- es la fórmula que están estudiando los asesores científicos de Moncloa para no hacer depender al medio rural de los ritmos muchos más lentos que forzosamente van a tenerse que dar en muchas zonas urbanas de sus provincias.