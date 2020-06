Sanidad apuesta por confinamientos «quirúrgicos» para atajar los rebrotes

Los responsables del Ministerio de Sanidad están lejos, al menos por el momento, de plantearse la declaración de un nuevo estado de alarma para atajar los rebrotes de coronavirus que durante la primera semana de la denominada ‘nueva normalidad’ se han multiplicado por 11 de las 17 comunidades autónomas. El titular de Sanidad, Salvador Illa, que no obstante no descartó hoy tener que volver a un aislamiento generalizado si la situación se agravara, abogó por los confinamientos «quirúrgicos» como la mejor herramienta para atajar estos nuevos focos.

Los expertos epidemiólogos que asesoran a Moncloa llevan días apuntando a este tipo de «acciones locales» a las que hoy se refirió Illa y que, en esencia, pasarían por «confinamientos totales» este mismo mes de julio de zonas o colectivos los más restringidos posibles como serían edificios, urbanizaciones, empresas o polígonos industriales.

Todo con el propósito de que estos rebrotes sigan siéndolos y no pasen a convertirse en una transmisión comunitaria que pueda dar origen a una segunda oleada. No obstante, Illa se mostró convencido este lunes que de producirse esa nueva ola infectiva ésta sería de «intensidad menor y de magnitud inferior» a la primera porque el sistema sanitario está, a su juicio, mucho más preparado que en primavera, aunque lo especialistas estén trabajando con la hipótesis de los escenarios más adversos. «Hasta que no tengamos una vacuna y un tratamiento eficaz debemos hacer lo que estamos haciendo: detectar de forma precoz y aislar los casos y sus contactos», explicó el ministro.

Por ahora ninguna comunidad autónoma ha ordenado el confinamiento extremo de ninguno de los 52 brotes que se han declarado desde que el pasado 11 de mayo España entrara oficialmente en la desescalada con el paso de todo el territorio nacional a la fase 1. Exactamente la mitad de esos focos, 26, seguían activos este lunes, sin que el CCAES haya notificado en las últimas horas ningún nuevo rebrote.