¿Qué tipos de mascarillas existen y cuál se debe usar?

Europa avaló el miércoles el uso de mascarillas como «medida de control para reducir la propagación del coronavirus» y el ministro de Sanidad, Salvador Illa , recomendó este viernes su empleo a partir del lunes, cuando los trabajadores de los sectores económicos no esenciales volverán a sus puestos tras el fin del permiso retribuido recuperable que caducó este jueves.

¿Qué tipos de mascarillas hay?

¿Cuánto cuestan?

¿Quién debe usar cada modelo?

¿Se pueden utilizar más de una vez?

Las quirúrgicas, no. En las otras, no es recomendable reutilizarlas, pero si hay que hacerlo, se aconseja extremar la higiene. Las FFP2 o 3 suelen especificar el número de horas de uso.

¿Sirven las mascarillas caseras?

Los científicos afirman que no, que sólo aportan un efecto placebo o una falsa sensación de seguridad. Pero dada la «situación actual de estado de alarma», incluso el Ministerio de Industria ha publicado una guía para fabricar mascarillas caseras. Aconseja hacerlas con un ‘tejido no tejido’ (TNT) y da recomendaciones sobre el corte.

¿Cómo se deben utilizar?

El Consejo General de Enfermería advierte que no es recomendable usar mascarillas de tela ni caseras. En caso de utilizar una mascarilla hay que tener en cuenta que son de un solo uso, por lo que no se pueden quitar y volver a poner después. No obstante, dado que ahora mismo es complicado adquirirlas, puede valorarse la prolongación de su uso o reutilización limitada siempre que se sigan estas recomendaciones del Consejo General de Enfermería:

-Lavarse las manos con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas antes y después de tocar o ajustar la mascarilla.

-Usar un par de guantes limpios (no estériles) cuando se ponga la mascarilla y realizar la verificación del sellado. Posteriormente desechar los guantes.

-Entre un uso y otro conservarla en una bolsa limpia, seca y transpirable.

-No se recomienda un uso prolongado de más de 8-12 horas, sea este continuado o intermitente.

-En el caso del personal sanitario, no es posible reutilizarla cuando se ha usado en procedimientos con una cantidad importante de aerosoles, está contaminada con secreciones, dañada o sea difícil respirar.