¿Por qué se niegan las familias?

En los últimos dos años, Canarias está asistiendo a un incremento en las negativas familiares a donar órganos tras el fallecimiento de sus seres queridos. Este dato «no es preocupante», pero aún así Sanidad está indagando en los motivos del rechazo a las donaciones con el fin de mejorar la efectividad de la labor del equipo de donaciones y trasplantes de Canarias , señala su coordinador Vicente Peña. El porcentaje de familiares que dijeron no a la donación superó el 21% el pasado año, superando la media nacional que se situó entre un 16-18% y rebasando el porcentaje que se mantenía desde hace años en las Isla entre el 14-16% de negativa, explica Vicente Peña, coordinador autónomo de Trasplantes de Canarias .

«Las buenas cifras y los récords históricos no pueden ser eternos»

Se desconoce las razones del por qué se ha invertido la tendencia pero se baraja «la posibilidad de que los registros de hace años no fueran tan fiables como ahora y aunque hubiesen negativas que se nos escapaban a lo mejor no teníamos tan pocas como creíamos. Lo único cierto es que hemos hecho un esfuerzo por conocer nuestra realidad y, no cabe duda, de que las negativas son más altas de las que las teníamos hace unos pocos años», argumente el coordinador.

Por otro lado, Canarias ha estado «mal acostumbrada» al ascenso paulatino durante cuatro o cinco años y, de hecho, el año pasado fue récord histórico, «pero estas cifras no pueden ser eternas», considera Peña. «Nosotros nunca hemos llegado a 100 donantes y es normal que la actividad de la donación se muestre como un diente de sierra por lo que los datos debemos evaluarlos con cierta perspectiva», resalta el experto. «A lo mejor estamos muriendo de éxito por las cifras históricas logradas», opina Peña, quien confía en que este incremento de las negativas a donar sea «puntual».

También el coordinador autónomo de Trasplantes de Canarias hace hincapié en que la actividad de donación y trasplante es «imposible controlarla perfectamente por que depende del número de muertes, de cómo sucedió el fallecimientos, de las contraindicaciones clínicas... de si dejaron escritas o dichas su voluntad de donar o, en caso contrario, de la predisposición de la familia a hacerlo».

Según Peña, los motivos aludidos para no donar los órganos van desde el «no porque no sin más argumentos a asuntos religiosos o al por expreso deseo del fallecido». No obstante, incluso, a pesar de estas negativas, «nadie puede dudar de la solidaridad de los canarios porque saben que el objetivo final es que esos órganos puedan funcionar en otra persona», alude. El coordinador agradece el beneficio que este gesto produce en los pacientes y a todos y cada uno de los donantes y familiares que toman esta decisión en un momento de extrema dificultad y de dolor».