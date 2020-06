Normas de la nueva normalidad por comunidades

El primer día laborable de la 'nueva realidad' traerá consigo la reapertura de servicios e instalaciones clausurados durante el confinamiento, además del reforzamiento del transporte público y la vuelta de espacios icónicos como la Biblioteca Nacional (BNE), que reabre sus exposiciones el lunes.

Será bajo una maraña de normativas autonómicas, puesto que son ahora las administraciones regionales las que tienen la potestad reguladora en las medidas de prevención para contener y acabar con la enfermedad.

Por regla general, los gobiernos regionales han establecido aforos similares, situados en el entorno del 75 %, una distancia mínima interpersonal y restricciones en el ocio nocturno. También vuelven las restricciones a la circulación establecidas para los vehículos de transporte de mercancías, que no podrán circular a determinadas horas y días para garantizar la seguridad vial, la movilidad y la fluidez del tráfico durante los fines de semana y días de operaciones especiales de tráfico. Las comunidades han ido publicado a lo largo de la semana, hasta este mismo domingo, las nuevas normas que rigen la vida de los ciudadanos.

Canarias

No permite eventos con más de mil personas al aire libre o de 300 en espacios cerrados, aunque en bares, restaurantes y alojamientos turísticos no hay límite de aforo, salvo el que dicte la obligación de mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros, y en las playas se deberá asegurar también la distancia entre personas.

Andalucía

El aforo permitido en el interior de bares y restaurantes es del 75 % y del 100 % en las terrazas, manteniendo la seguridad de un metro y medio y con una concentración máxima de 25 personas por mesa.

En los hoteles y apartamentos turísticos pueden ocuparse las zonas comunes, como salas de reuniones y comedores hasta el 50 %, mientras que los conciertos al aire libre tendrán una capacidad máxima de 1.500 personas en el exterior.

Aragón

Ha fijado también un aforo del 75 % -salvo en los locales de ocio nocturno, que será del 50 %-, distancia social de metro y medio, uso de mascarillas en espacios cerrados y al aire libre cuando no sea posible mantener esa distancia y la higiene de manos y prohíbe además la celebración de fiestas patronales hasta el 30 de septiembre.

En cuanto al ocio juvenil, mantiene las restricciones de acampada con tiendas de campaña, permite los campos de trabajo con límite de 20 participantes y las colonias con pernoctación en albergues desde los 12 años, con grupos de 50 personas, aunque las actividades se harán en grupos menos numerosos.

Se permiten las colonias urbanas para todas las edades y se amplían los aforos en las piscinas a un 75 % (estaban a un tercio), mientras que en las zonas de juegos infantiles se permiten todas las actividades al aire libre, "siempre con condiciones de higiene y limpieza y distancia social".

Asturias

Permitirá la apertura de discotecas, con la mitad de aforo y sin que se pueda bailar, y de los parques y zonas de juego infantiles, y elimina también las restricciones de aforo que hasta ahora había en bares y restaurantes, aunque seguirá siendo necesario respetar la distancia mínima de seguridad de metro y medio.

La mascarilla es de uso obligatorio en actividades de turismo activo y naturaleza en grupos que no podrán sobrepasar las 25 personas, aunque no lo es para la actividad al aire libre que no requiera contacto físico.

Baleares

Ha acordado limitar el horario de apertura de los locales de ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada, siempre con la pista de baile inhabilitada, y no permite abrir a los locales con aforo superior a 300 personas.

Además prohíbe abrir los locales de ocio nocturno en las zonas de la Playa de Palma, Magaluf y el West End de Ibiza.

En esas zonas solo pueden abrir los locales que tengan actividad de bar, cafetería y restaurante, y se permite la apertura de terrazas exteriores a cualquier local siempre que estén autorizados previamente con aforo máximo de 100 personas sentadas y manteniendo la distancia de seguridad entre las mesas.

Cantabria

Ha fijado un aforo de un 75 % en bares, restaurantes, establecimientos de hostelería, tiendas, centros comerciales, bibliotecas, centros culturales o monumentos, y prohíbe las fiestas, verbenas y eventos populares hasta el 8 de julio.

La norma cántabra también regula las playas y la apertura de los parques infantiles. En el caso de los parques, deben desinfectar las instalaciones.

Castilla-La Mancha

El aforo en establecimientos y actividades es también del 75 %, con la excepción del pequeño comercio, que no tiene limitación, así como las terrazas al aire libre, que podrán estar al 100 %.

Castilla y León

No permite fiestas populares, establece aforos en los bares y distancia social o uso de mascarilla. El deporte no federado y al aire libre puede realizarse siempre que no conlleve contacto físico, mientras que en las instalaciones deportivas el aforo está limitado al 80 %.

Cataluña

El departamento de Interior ha aconsejado que no se abran las playas en San Juan para evitar fiestas masivas y que los ciudadanos opten por verbenas en grupos inferiores a veinte personas, mientras que un decreto regula la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, el uso obligatorio de la mascarilla o la higiene de manos.

Hasta el día 25 se establece un aforo del 50 % en los locales cerrados y del 75 % en los que están abiertos. Tras el 25 de junio, cambian los porcentajes de aforo, con un máximo de una persona por cada 2,5 metros cuadrados.

Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este domingo en un número extraordinario las medidas básicas de prevención en materia de salud pública para evitar el coronavirus. Se prohíbe la celebración de fiestas, verbenas, desfiles profesionales y otros eventos populares hasta el 31 de julio.

Galicia

La primera comunidad en instalarse en la "nueva normalidad" tiene la regla básica del 75 %, lo que significa que los locales comerciales no superan este porcentaje del aforo, y tampoco los mercadillos, las piscinas, las comitivas fúnebres, ni los teatros, cines y auditorios. Las terrazas sí pueden llegar al 80%.

Limita a una persona cada cuatro metros cuadrados el aforo en parques públicos infantiles y similares.

Madrid

Ha fijado un aforo máximo en espacios cerrados del 60 % hasta el 5 de julio, mientras que a partir del 6 de julio comienza una nueva fase de desescalada en la que el aforo será del 75 %.

Murcia

No limita el aforo máximo en las playas y la norma general de uso será mantener la obligada distancia de seguridad de un metro y medio entre los bañistas que no compartan unidad familiar.

Fija como norma general un aforo máximo del 75% en los establecimientos turísticos, hosteleros o culturales a partir de la finalización del estado de alarma.

Navarra

Eleva al 75 % del aforo de establecimientos, cumple con la distancia social de metro y medio como referencia y abre los parques infantiles, las escuelas del ciclo 0-3 años, los clubes de jubilados y los centros de día.

País Vasco

Obliga a mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros y establece como planteamiento base de los aforos el tope del 60% en los espacios, salvo locales de hostelería y restauración o lugares de culto.

La Rioja

Establece limitación al 75 % del aforo y un máximo de mil personas en los eventos con público, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Las 14 líneas de transporte interurbano recuperan los horarios habituales.

Comunidad Valenciana

Mantiene con carácter general el aforo del 75 % y la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros.