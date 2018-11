Los farmacéuticos aseguran que el suministro está garantizado en Canarias

Organización que ha querido enviar a la ciudadanía «un mensaje de tranquilidad» ante las noticias aparecidas en los últimos tiempos sobre desabastecimiento en las farmacias del país de marcas de uso frecuente como Dalci o Adiro u otras más específicas destinadas a enfermos crónicos, instando a no hacer acopio de medicamentos por temor a no poder encontrarlos dentro de semanas o meses para no agravar artificialmente la situación.

Puesto que, aunque es cierto que algunos productos no se están suministrando en las cantidades y en los tiempos en que sería deseable, debido a problemas de fabricantes que «no dan abasto» para atender el volumen de pedidos que reciben y «eso se nota a nivel mundial», el problema «se va solucionando» y, entretanto, según ha afirmado el presidente de Cofarca, Manuel Valido, «hay que estar tranquilos».

Ya que «hay alternativas para los pacientes», que pueden optar por medicinas genéricas o de otras marcas que sustituyan con igual eficacia las que habitualmente usaban simplemente preguntando a su farmacéutico en muchos de los casos y, de padecer alguna patología más complicada a la que este no pueda dar respuesta, encontrarán solución finalmente consultando al doctor que les atiende, ha argumentado.

Manuel Valido ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas con motivo de una reunión que ha mantenido hoy con el líder del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, quien ha querido respaldar el llamamiento a la calma de Cofarca insistiendo en que el suministro de medicamentos en el archipiélago «está garantizado».