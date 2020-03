Los biólogos canarios creen «injustificadas» las medidas frente al coronavirus

Los biólogos de Canarias insisten que no existe ninguna razón biológica o epidemiológica que justifique la «alarma desmedida y el miedo injustificado» a esta enfermedad por lo que consideran que «no está justificada la suspensión de actos públicos ni de aglomeraciones de personas, ni de congresos. Tampoco está justificado el cierre de centros públicos, privados o empresas. Esto incluye que se pueden realizar con total normalidad todos los actos deportivos y actos festivos tradicionales». El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias y su junta de gobierno, a través de un comunicado de prensa, señalan que el Covid-19 es una patología nueva en nuestro territorio, no supone en ningún caso un riesgo grave para la población ya que se transmite por contacto muy directo y continuado y que se seguirán produciendo nuevos casos en Canarias, como los recientes en La Laguna, sin que ello suponga un «agravamiento de la situación. Se darán en lugares con personas especialmente vulnerables a enfermedades contagiosas. Que hayan más casos no significa que éstos sean más graves».

Matías Fonte-Padilla, su decano, se reafima en el mensaje de tranquilidad que ya envió el órgano profesional hace dos semanas, respecto a los casos de coronavirus Covid-19 en Canarias y reconoce que las autoridades sanitarias canarias están trabajando de «forma correcta, tomando medidas adecuadas» a cada caso en concreto ya que su tendencia es a controlar caso por caso, sin que sea necesario el aislamiento de grupos de personas.