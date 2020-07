La UE distribuirá la vacuna «equitativamente»

Ha insistido en que estas fechas no se pueden asegurar, «está todo muy entre comillas», pero el horizonte que marcan es en primavera, en el segundo trimestre de 2021.

Mascarilla obligatoria

Preguntado por una valoración de la decisión de la Generalitat de hacer obligatorio el uso de mascarilla aunque haya distanciamiento, Illa ha sostenido que el uso de mascarilla ya es obligatorio en toda España, excepto en casos de patologías respiratorias: «Si alguna comunidad autónoma va más allá, no tengo nada que decir».

Illa no ha descartado volver a un estado de alarma si se produjese un crecimiento sostenido que afectase a más de una comunidad autónoma, pero ha subrayado que «sería el último recurso» y que ahora no hay datos que haga prever este escenario, porque las actuaciones contundentes contra los brotes son suficientes para controlar el virus, ha apuntado.

Sobre volver de nuevo a un confinamiento total, el ministro ha dicho que «con los datos con que se dispone hoy no hay motivos» para volver a esta situación, y ha añadido que no prevé que se tenga que volver a hacer, pero ha pedido precaución porque hay cosas del virus que no se conocen aún.

Illa ha explicado que desde el 11 de mayo ha habido 118 rebrotes en España y que hay activos 67, ha asegurado que los que más le preocupan ahora son los del Segrià (Lleida) y A Mariña (Lugo), y ha sostenido que la decisión de hacer confinamientos domiciliarios corresponde a las comunidades autónomas.

Ha evitado valorar si se debería de haber hecho un confinamiento perimetral del Segrià antes, porque «es una decisión que corresponde a la Generalitat», al ser preguntado por las palabras del el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, que aseguró que se debería haber tomado antes la decisión.

Illa ha opinado que las competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas «han sido una fortaleza en esta crisis», ha destacado la coordinación entre el Ministerio y las comunidades, así como la comunicación fluida con los responsables de salud y en concreto con la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés.