La tecnología que salva vidas en el cáncer de piel

Además, este procedimiento, que es totalmente inocuo, “está especialmente indicado para pacientes con antecedentes familiares o personales de melanoma, que presenten muchos lunares, que los lunares sean atípicos o los que tengan la piel más clara”. El doctor González explica que “controlar” uno, dos o tres lunares puede ser sencillo, sin embargo, cuando son muchos es muy complicado sin este sistema. “Esta técnica te permite con una cámara digital y un software específico guardar imágenes macroscópicas y microscópicas de todos los lunares del paciente, haciendo especial énfasis en los más sospechosos. Esto nos permite ser muy sistemáticos y así poder detectar el melanoma de forma más rápida y realizar un tratamiento eficaz”.

El doctor González afirma que un grupo especialmente proclive a padecer cáncer de piel son los extranjeros que viven en las islas, porque muchas veces no se protegen del sol de forma adecuada, aunque tengan la piel muy clara. En cualquier caso, toda la población debe ser cuidadosa, especialmente en relación a “la exposición excesiva a la radiación ultravioleta, principal agente causal”. Canarias tiene el mayor índice de radiación ultravioleta de España por su localización geográfica.

Por otro lado, dice el doctor González, hay personas que “genéticamente” tienen “muchos lunares peculiares o atípicos a los que hay que hacerles un seguimiento intensivo. Si no se les controla con esta técnica es posible que acaben con multitud de cicatrices innecesarias por no poder hacerles el seguimiento de forma adecuada y optar por la extirpación quirúrgica preventiva. Con nuestra técnica se optimiza el tratamiento. Cuando controlamos mejor la evolución de cada lunar podemos detectar cualquier cambio microscópico y si los hay, podría ser indicativo de melanoma, pues estos crecen y cambian de color. Si no los hay, podría tratarse de lunares peculiares, pero no malignos, que no precisan de cirugía. El control evolutivo es fundamental”.

“Nuestra técnica ayuda a curar el melanoma, al diagnosticarlo antes porque si se diagnostica tarde, puede resultar fatal”, advierte el experto, “por eso siempre conviene consultar en un centro que disponga de la microscopía de epiluminiscencia digital. En nuestro hospital podemos aportar un abordaje integral, tecnológico y humano contando con oncólogos, cirujanos plásticos y dermatólogos, entre otros”, explica el dermatólogo de Hospitales San Roque en Maspalomas.