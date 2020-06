«La primera vacuna puede que funcione poco»

Esteban, el gran especialista español en vacunas, trabaja con un virus atenuado similar al de la viruela, que carga con una proteína del nuevo para el que quieren crear una vacuna, en este caso, el SARS-CoV-2. Sin embargo, Duque puso más enfásis en el Enjaunes, uno de los virólogos españoles más importantes y una institución respecto a los coronavirus. Utilizando la base de trabajos anteriores, el equipo de Enjuanes construye sintéticamente el virus a partir de sus componentes, pero elimina los genes responsables de que cause la enfermedad. Respecto a las otras ocho que están siendo financiadas por su departamento, el ministro empleó una expresión coloquial: «Algunas están más avanzadas, otras son especulativas, pero estamos tirándole a todo por si acaso».

«Habrá una tensión que desde las áreas científicas de los gobiernos tendremos que modular», admitió. «Serán nuestros departamentos los que tengan la responsabilidad de aconsejar al Gobierno sobre dónde poner el dinero y dónde no, sin someternos a las presiones de los medios» , dijo el ministro, que explicó que el Ministerio de Ciencia y el de Sanidad siguen «todas las posibilidades de vacuna del mundo». «Vamos a decidir lo mejor posible, pero déjennos trabajar», pidió Duque en una entrevista en la cadena Cope.

La gestión del Gobierno

Duque defendió la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y negó que no se atendieran los requerimientos de las instituciones sanitarias globales sobre, por ejemplo, la necesidad de evitar concentraciones multitudinarias. «Yo no conozco ninguna alerta internacional que se haya desoído. Lo que estábamos intentando todos los gobiernos de Europa era evitar la transmisión comunitaria y en cuanto llegaron datos de que en España se estaba produciendo, tomamos decisiones y en pocos días se decretó el estado de alarma. Quizá podría haberse hecho un día antes, pero no mucho más», afirmó.

A su juicio, la manifestación del 8-M no fue el momento de la explosión de la pandemia en España. «Mucho más habríamos tenido que cortar los transportes públicos, los restaurantes, los cines... A toro pasado, todos sabemos lo que habría que haber hecho», aseveró Duque, que insistió: «No creo que se pueda decir que los ministros tuviéramos una información y que la hubiéramos ocultado. Es sectario pensarlo. Lo que ocurrió es que en esos momentos no se sabían las cosas, la ciencia no fue lo bastante rápida para determinar, por ejemplo, que los asintomáticos también contagiaban».