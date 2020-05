La pandemia pone en primera línea a los neumólogos

«Todo eso va a hacer que sea necesario incrementar las plantillas de neumólogos en los hospitales, sin olvidar que puede haber un rebrote y hay que estar preparados para ello. Porque, en el caso de que venga una segunda ola, no puede pasar lo que ha pasado. Con eso quiero decir hay que valorar mantener o reducir muy escasamente las camas que se han incrementado en todas esas unidades de cuidados respiratorios intermedios», señala.

En este sentido, insiste en que desde luego lo que «sí que se prevé es que se a haber la necesidad de más neumólogos. Primero, porque hay que dividir los servicios en dos vías: la de Covid y la de no Covid. Eso va a hacer que se complique la asistencia sanitaria».

La pandemia del coronavirus en España ha puesto en primera línea -entre otros especialistas- a los neumólogos. Hay peligro de que pueda haber un nuevo brote, aún hay muchos pacientes con Covid-19 y necesitan hacer seguimiento de las posibles secuelas entre aquellos que ya han pasado por esta enfermedad. A esos pacientes se les añaden además los que ya tienen: muchos crónicos y otras infecciones respiratorias, como la gripe. Por eso, una de las peticiones que hacen los neumólogos es que los más de cien MIR que terminan este año la residencia de Neumología pasen a ser contratados como médicos adjuntos al menos un año más . Jiménez Ruiz señala que, aunque el Gobierno anunciase que iba a ser así, no se está contratando en todos los hospitales. Pero, incluso si se hiciese, el número seguiría quedando corto.

Cursos

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha lanzado el primer Curso Online sobre el Manejo Clínico de la Covid-19 dirigido a profesionales sanitarios, médicos y enfermeros que, debido a su actividad asistencial, necesitan tener una formación teórica estructurada sobre esta enfermedad. Esta actividad se impartirá on line a partir del 18 de mayo.

El curso tiene unos objetivos específicos, está pensado para una serie de necesidades a las que responder y sigue una metodología actual y adaptada al momento presente, al ser un curso on line, con un programa de once módulos sobre distintos aspectos relacionados con la pandemia. Este curso se ha elaborado gracias a la colaboración no condicionada de GSK.

Los once módulos del programa del curso se distribuyen en ocho módulos teóricos dedicados a la microbiología, epidemiología, el diagnóstico, las medidas de prevención, el papel de enfermería, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico de la Covid-19. Los tres módulos restantes corresponden a casos clínicos de pacientes que han sido tratados en diversos dispositivos asistenciales (ambulatorio, planta de hospitalización convencional o unidades de cuidados intensivos). Al término de estos módulos se ofrecen 5 preguntas de respuesta múltiple, de las cuales el alumno debe responder correctamente al 80 por ciento.

«En definitiva, el curso pretende formar a los alumnos inscritos en diversos aspectos relacionados con la Covid-19 y tiene como objetivos específicos conocer las características microbiológicas del SARS-CoV-2, la evolución epidemiológica de la pandemia, así como aspectos relacionados con la prevención, diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Para ello, se incluyen diversos links de acceso a sitios oficiales con información que se actualiza constantemente, así como casos clínicos que permiten al alumno reconocer diversas situaciones de la práctica clínica real, que podrían ser aplicables a su propia actividad asistencial»

explica David de la Rosa, neumólogo y coordinador del Área de Infecciones Respiratorias y Tuberculosis de SEPAR.