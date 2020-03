La importancia de salir 20 minutos a la ventana

– ¿Podemos ‘engañar’ al cebrero y hacerle creer que estamos en la calle?

– ¿A qué hora es más recomendable hacerlo?

–Yo seguiría el consejo de nuestros dermatólogos, evitar las horas centrales del día. Aunque habrá que aprovechar el momento en el que nuestros balcones o ventanas reciban los rayos solares.

Coincide la psicóloga Dafne Cataluña, fundadora del Instituto Europeo de Psicología Positiva, en que «la luz tiene una relación directa con nuestro estado de ánimo». Prueba de ello, dice, es que «en primavera y verano tendamos a estar más animados. Incluso hay un cuadro de malestar psicológico llamado ‘trastorno afectivo estacional’».

En este sentido, nos ha tocado la época ‘buena’ para el encierro, la de los días crecientes de luz natural. Que es más necesaria que nunca «en aquellas personas que tiendan a experimentar estados de ánimo más bajos o que se noten más sensibles. También los niños necesitan mucho los espacios con sol».

Claro que en esta época no es raro alternar días casi veraniegos con algunos grises de lluvia. «Hay quien prefiere que haga buen tiempo porque le anima y a otros les gusta que llueva porque así les da menos pena no poder salir. Lo importante no es si hace buen o mal tiempo, sino los pensamientos que activo en mi mente. Hay que focalizar la atención en lo que obtengo más que en lo que pierdo, que suele ser la tendencia de nuestro cerebro».