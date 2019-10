«La aparición de pediculosis no es signo de mala higiene»

— ¿Qué es la pediculosis y a qué es debida su aparición?

— La pediculosis es una infestación por piojos, normalmente en niños en edad escolar y en pelo de cabeza. Los piojos son insectos necesitan morder el cuero cabelludo para nutrirse de sangre varias veces al día y no resisten fuera del cuerpo más de 2 días. Ponen huevos en forma de liendres fuertemente unidas al pelo. Los piojos no vuelan ni saltan, aunque se mueven rápidamente por le pelo seco y pasan de una persona a otra por contacto entre cabezas o al compartir objetos personales (gorras, toallas o peines), aunque algunos especialistas ponen esta última vía de trasmisión en duda. Un pelo espeso y largo dificulta la detección temprana, aunque no facilita la infestación. La presencia de piojos no es signo de mala higiene y una higiene meticulosa no previene la infestación por piojos, insectos que, de hecho, prefieren el pelo limpio y liso para poder desplazarse con más facilidad.

— ¿Qué síntomas pueden indicar que se padece?

— El síntoma más frecuente es el picor, que puede tardar hasta un mes en aparecer desde la infestación, preferentemente en región de nuca y tras las orejas, aunque muchos niños pueden estar asintomáticos. Muchas veces hay dolor de cuello por inflamación de los ganglios linfáticos de la zona.

— ¿Cómo se debe actuarse si se cree que hay piojos?

—Ante la sospecha de un caso de piojos, ya sea porque el niño se queja de picor o porque se hayan detectado casos de piojos en el centro educativo o en casa hay que revisarle todo el pelo comenzando por la zona de la nuca y tras las orejas, que es donde hay más probabilidades de encontrar un piojo. El humedecer el pelo y separarlo en mechones hace que los piojos resbalen y no puedan caminar fácilmente, haciendo más sencilla su detección. Si la sospecha es alta se debe peinar desde la raíz mechones húmedo y pequeños con una lendrera. Si encontramos piojos deberemos aplicar el tratamiento antipiojos prescrito por nuestro dermatólogo.

— ¿Qué tratamiento suele aplicarse?

— Hay varias alternativas como la dimeticona, una vaselina que asfixia al piojo, y que se deben de aplicar durante 8 horas. Por otra parte están las lociones de permetrina que se deben de aplicar durante 30 minutos dejando secar el pelo sin usar secador. Después de aplicar cualquier tratamiento se debe de lavar el pelo con un champú normal, no con uno de tratamiento. Los champús de tratamiento no se recomiendan debido a que se diluyen demasiado como para ser eficaces y el tiempo de aplicación no suele ser suficiente. Tendríamos que repetir la aplicación del tratamiento a los 10 días para dar tiempo a eclosionar las liendres y poder eliminar tanto los piojos vivos como los piojos jóvenes que hayan estado incubándose durante ese tiempo. Tras hacer tratamiento por segunda vez a los 10 días, deberemos peinar a los 2-3 días para comprobar la efectividad del tratamiento. Si al peinar en este momento se encuentra algún piojo deberemos repetir la aplicación de tratamiento desde el inicio. Los fallos de tratamiento se suelen deber al uso incorrecto del tratamiento (menos tiempo del recomendado) o de la lendrera (no llegando con ella hasta la raíz del pelo), a una infestación severa o una reinfestación.