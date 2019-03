Intoxicada por el semen de su marido

Así figura en el artículo 'Anaphylaxis probably induced by transfer of amoxicillin via oral sex', publicado en 'BMJ Journals' por los investigadores Nazaret Gómez, Susana Almenara, Antonia Tévar y José Francisco Horga de la Parte.

Los científicos describen el "caso de una posible reacción anafiláctica a la amoxicilina en una mujer después de haber mantenido sexo oral con un hombre que estaba tomando" un tratamiento médico con esa sustancia.

Aseguran que, según la información de la que disponen, se trataría "del primer caso comunicado de una reacción anafiláctica a la amoxicilina en una mujer después de un encuentro sexual con un hombre" que estaba tomando el medicamento. Por lo tanto, añaden, "la hipótesis es que la sustancia se transfirió a la mujer de forma oral a través del semen" del varón.

Los autores señalan que los estudios sobre las concentraciones de amoxicilina alcanzadas en el semen después de la ingesta de un fármaco son escasos. De hecho, hay pocos casos reportados de reacciones de hipersensibilidad inducidas por medicamentos a través del semen, pero han encontrado cierta preocupación en pacientes sensibles sobre la posibilidad de transferencia de alérgenos a través de relaciones sexuales. En este punto, subrayan la importancia de conocer la existencia de esta posibilidad tanto en el diagnóstico como en la prevención de posibles reacciones anafilácticas.

Según publica 'El Confidencial', que a su vez se hace eco de 'Science alert', el caso se ha documentado en una mujer de 31 años que llegó al Hospital General Universitario de Alicante vomitando abundantemente, con dificultad para respirar y con todo su cuerpo cubierto de ronchas. Los médicos le diagnosticaron una reacción anafiláctica y se pusieron a investigar qué la había provocado. La pista que pudieron seguir es que la mujer había mantenido relaciones sexuales con su pareja sin protección, entre las que se incluía una "eyaculación oral".

Según las mismas fuentes, la mujer recibió un tratamiento y se ha recuperado completamente de la anafilaxia, pero le han recomendado que, en el futuro, use el preservativo en el caso de que su pareja vuelva a tomar algún medicamento.