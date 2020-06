Illa defiende el decreto de 'nueva normalidad' porque «el virus no ha desaparecido»

Entre sus estipulaciones, está la distancia de seguridad de 1,5 metros y, si no es posible, la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes «en condiciones económicas no abusivas».

El incumplimiento del uso de mascarilla será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control. Igualmente, el Decreto recoge la declaración expresa de la covid-19 como enfermedad de declaración obligatoria urgente.

Illa ha aprovechado su intervención para recordar que «el virus no ha desaparecido». «Sabemos que el peligro sigue ahí, debemos adoptar todas las precauciones necesarias hasta que podamos contar con un tratamiento y una vacuna segura. No podemos tirar por la borda todo lo que hemos conseguido», ha justificado, pidiendo su apoyo a los grupos políticos.

Según el ministro, la 'nueva normalidad' resulta «"esencial para facilitar la prevención y actuación ante posibles brotes» y «contribuye a la coordinación de las administraciones sanitarias». «Son medidas necesarias, proporcionadas y con un alto grado de consenso con las comunidades autónomas", ha añadido.

La diputada del PP Ana Pastor ha reprochado al Gobierno que «una parte» de la gran incidencia de la covid-19» se podría haber evitado». «No es casualidad que tengamos unas cifras terribles y el mayor número de sanitarios contagiados», ha criticado, añadiendo que el Gobierno «minimizó» las alertas internacionales: «No funcionó el sistema de alerta epidemiológica y tampoco el Ministerio».

A su juicio, Sanidad ha fallado, por ejemplo, en la adopción temprana de las mascarillas en el momento en que se declaró la emergencia sanitaria internacional el 30 de enero.»Es de sentido común que una infección que se transmite por gotitas se transmite menos con mascarilla», ha insistido. Una vez se tramite como Proyecto de Ley, Pastor ha avanzado que el PP va a reclamar un mecanismo de rastreo «eficaz», una reserva estratégica de fármacos, reforzar la sanidad exterior y potenciar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal ha aplaudido la colaboración con el Gobierno en la redacción del Real Decreto, en la que ha participado el grupo 'naranja'. No obstante, ha reclamado que el Decreto se tramite como Proyecto de Ley, se desarrolle una aplicación para el seguimiento de casos, se compren máquinas para realizar test masivos y se baje al 4 por ciento el IVA de las mascarillas.

En contraste, el diputado de VOX Juan Luis Steegmann ha cargado contra el Gobierno: «Son los sanitarios los que han salvado vidas, no el Gobierno. Ustedes tardaron en reaccionar. No cumplieron su deber de cuidar a los españoles». Por ello, ha pedido una «sanidad unitaria y fuerte, y no un estado débil en manos de un Gobierno incompetente». Sobre el Decreto, ha criticado que «ni siquiera se regula correctamente el uso de mascarillas».