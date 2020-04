Frenazo del ratio de contagio en España, que sube al 1,11

Desde que fue diagnosticado el primer caso de Covid-19 en España, hace ya más de dos meses, la curva del total de infectados sigue subiendo. Los gráficos diarios muestran un desarrollo que ha sido exponencial y que, a pesar de moderarse, no remite. La meta es aplanar la curva, pero no existe un tope. No obstante, es posible analizar la evolución de la pandemia a partir de su ritmo de crecimiento a medio plazo, según cuánto se multipliquen los contagiados cada cuatro días.

En España se cumplieron el domingo las primeras cuatro semanas de confinamiento y a viernes 17 de abril hay 188.068 contagios diagnosticados, frente a los 169.496 del 13 de abril (188.068/169.496 es igual a 1,11). Tomando como referencia el día en el que se superaron los 100 contagiados diagnosticados, el 2 de marzo, se observa un aumento en el periodo del 9 al 12 de marzo (con respecto al periodo del 5 al 8) hasta multiplicarse los casos por 5. No obstante, desde el 12 de marzo, tres días antes del confinamiento, el ratio ha mostrado una tendencia descendente hasta entrar en el periodo actual.

Respecto al jueves, este ratio ha aumentado en España un 0,8%. Es la segunda vez que la variación es positiva desde el 19 de marzo, con la subida de ayer. Esta caída en la variación diaria (la reducción era superior al 4% del 5 al 6 abril) tiene que ver en parte con el aumento de test realizados. Es un síntoma también del efecto ‘dientes de sierra’, cifras diarias que suben y bajan y que, en el mejor escenario, seguirán el ritmo descendente.