Europa se prepara para la vuelta a la normalidad

Alemania

Los hospitales y clínicas alemanes volverán a la normalidad a partir del viernes próximo debido al relativo control de la epidemia de coronavirus en este país, según proyecta el ministro federal de Sanidad, Jens Spahn. Ante la baja tasa de contagios con el virus Sars-Covid-19 en Alemania los centros médicos podrán a partir de mayo dedicar una buena parte de sus capacidades a planificar y realizar operaciones quirúrgicas, según establece un concepto del ministro enviado a sus colegas de los 16 estados federados y publicado por varios medios.

Desde mediados de marzo los hospitales y clínicas germanos aplazaron todas las operaciones e ingresos no urgentes para contar con espacio suficiente para la atención de pacientes con coronavirus. Ante la apreciable reducción del ingreso de este tipo de enfermos, Spahn considera llegado el momento de invertir la disposición de las camas en los centros médicos. «Esto es importante, ya que el aplazamiento de intervenciones urgentes, como en el caso de tumores, y de operaciones planificadas, como el implante de prótesis de cadera, suponen para los pacientes afectados un sufrimiento físico y psíquico», señala el documento elaborado por el ministro, que considera especialmente preocupante que personas afectadas por infartos o derrames cerebrales acudan renuncien a la asistencia médica o la soliciten demasiado tarde. En casos de urgencia se debe acudir al hospital, subraya Spahn, quien hace un llamamiento a los ciudadanos para que «el miedo a una infección de coronavirus no prevalezca».

La Dieta Alemana de Cámaras de Industria y Comercio (DIHT) ha propuesto la creación de un sistema de tickets para acceder a las zonas peatonales comerciales de las ciudades y evitar de esa manera aglomeraciones humanas en tiempos de la crisis del coronavirus. La iniciativa fue presentada a la canciller federal, Angela Merkel, y otros miembros de su gobierno el pasado fin de semana, según revelan varios medios este martes. Los tickets podrían ser emitidos por una aplicación de telefonía móvil con la que los ciudadanos podrían reservar un horario de compra en los comercios o de toma de servicios. «Esto controlaría el flujo de clientes, reduce el peligro de contagios y haría que los comercios se viesen visitados de manera continua», señala la DIHK.

Hasta 50.000 comercios minoristas podrían arruinarse en Alemania por la crisis del coronavirus, afirma el gerente de la Confederación del Comercio Alemana (HDE), Stefan Genth. «Tememos seriamente que el centro de las ciudades no vuelva a tener el mismo aspecto que antes de la crisis y que faltarán muchas tiendas», afirma Genth en declaraciones a los diarios del grupo Funke. Los comercios que no se dedican a la alimentación y han estado cerrados más de un mes han perdido una facturación no recuperable de unos 30.000 millones de euros, según cálculos de la HDE. Pese a la reapertura de las tiendas hace una semana la presencia de consumidores es más baja de lo normal y el comercio sigue perdiendo a diario «cientos de millones de euros», aseguró Genth.

La crisis del coronavirus afecta en sobremanera a las pymes, la columna vertebral de la economía alemana. Mas de 2,2 millones de las 3,8 millones de pequeñas y medianas empresas germanas registraron en marzo fuertes retrocesos en la facturación por la epidemia, según una encuesta del estatal ‘Banco para la Reconstrucción’ (KfW). El KfW calcula que las pymes alemanas perdieron ese mes de media la mitad de la facturación mensual, equivalente a unos 75.000 millones de euros o el 2% de sus ingresos anuales.

Si la situación se mantiene, las reservas solo alcanzarán hasta finales de mayo para una de cada dos empresas. Entre estas son las de servicios las más afectadas.