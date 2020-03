«Esto nos enseña a usar mejor la Sanidad»

La crisis sanitaria provocará en paralelo una profunda crisis económica. El efecto será «brutal» y la solución no puede ser «intramuros». Requiere un nuevo plan Marshall en la Unión Europea. Pero, al mismo tiempo, «esto nos va a servir para aprender que gran parte de la utilización sanitaria puede hacerse mejor. Que el teléfono existe desde el siglo XIX y se puede hacer telemedicina. Hay que aprovechar para aprender nuevos procesos con las recetas ante el riesgo de ir a la consulta», afirma la catedrática de Economía de la Salud Pública de la ULPGC Beatriz González López-Valcárcel, quien desde este lunes forma parte del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno canario.

«No faltan camas hospitalarias, faltan camas de media estancia y sociosanitarias. En camas de agudos estamos en un nivel razonable, más sería despilfarro»

Además, señala la experta, «ahora los procesos quirúrgicos no urgentes o graves se posponen y las consultas a crónicos se posponen porque suponen más riesgo que beneficios. Hay muchos bulos. No faltan camas hospitalarias, faltan camas de media estancia y sociosanitarias, pero en camas de agudos estamos más o menos en un nivel razonable. La cuestión es que la estancia media en agudos ha bajado muchísimo. Antes una apendicitis requería una hospitalización de 20 días, ahora sales al día siguiente con lo que puede operarse a quince personas donde antes solo operabas a una. La cama es un recurso más y no el más necesario. Es más importante la cirugía ambulatoria que las camas». Con todo, insiste la economista de la sanidad, estamos ante una situación «excepcional» que requieren respuestas de «economía de guerra», como en Madrid instalando camas en Ifema.

Sobre los criterios de ingreso en UCI por probabilidades de supervivencia, González señala que «duele muchísimo», pero la alternativa de «ingresar al primero que llegue» es «un criterio más injusto» y puede provocar «incentivos perversos».

Con respecto a la gestión de esta crisis, la experta cree que hay cosas que se podrían haber hecho mejor, pero «es muy impresionante» en general. «Esto nos enseñará a flexibilizar la forma de administrar los recursos, y eso es bueno», afirma.