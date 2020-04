El Gobierno y las comunidades negocian una desescalada con garantías

El Gobierno y las autonomías han comenzado a debatir los planes y los parámetros que se aplicarán para el desconfinamiento cuando se reduzca aún más la epidemia, sobre la que este viernes Sanidad ha dado un dato esperado: los curados diarios han superado por primera vez a los nuevos contagiados, tras actualizar, no sin polémica, la serie estadística y separar los infectados recientes de los que han pasado la enfermedad o son asintomáticos.

PCR Y Test Serológicos

Las defunciones no se han actualizado de momento con los miles de casos sospechosos reportados por las comunidades de Cataluña y Madrid -que ha bajado por primera vez de los 100 muertos diarios en más de un mes-, pero sí se han actualizado los contagios sin rehacer la serie histórica que se rompió el pasado día 14 con la inclusión en las estadísticas de los positivos con test serológicos, que detectan anticuerpos y quién ha pasado la enfermedad o si se trata de una persona asintomática.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, a los que les falta claridad, los contagios confirmados hoy suman 6.740, pero se segregan por primera vez, aunque sólo se hace referencia a los 2.796 confirmados por PCR -pruebas más fiables para detectar la infección-, si bien se hace constar que hay un total de 16.774 positivos con test de anticuerpos y se dan dos totales: 202.990 y 219.764.

Ante la controversia generada por esa falta de precisión, Sanidad ha emitido un comunicado para explicar que es "más correcto calcular la evolución en base a los casos por PCR que por test de anticuerpos, que son, en su mayoría, casos sin síntomas o con síntomas ya pasados".

También por primera vez se ofrece este viernes el dato del número de personas contagiadas asintomáticas, 1.756 (el 0,8 por ciento), una cifra muy baja que no es representativa de lo que pronostican los modelos matemáticos y que se podrá comprobar de manera más concreta con los resultados de la macroencuesta de seroprevalencia que, según el ministro Illa, comenzará la próxima semana.

La actualización de la serie, que no incide en los datos sobre hospitalizaciones e ingresos en ucis -que siguen el ritmo decreciente de las últimas semanas- ni en las altas (92.355), no es retrospectiva, lo que impide hacer análisis del curso de la epidemia, cuya incidencia presente y pasada tampoco se especifica, con lo que no se sabe dónde se siguen produciendo contagios, más allá del personal sanitario, que hoy sumó unos 900 positivos más, o las residencias de mayores.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha expresado su satisfacción por los datos de hoy, si bien ha advertido de que la desescalada debe hacerse con cuidado y con la garantía de que se puedan detectar y rastrear eficientemente nuevos casos y de que los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas vuelvan a recuperar sus capacidades tras la presión de las últimas semanas.

A pesar de la urgencia de algunos sectores y grupos de población tras más de 40 días de confinamiento, tanto la OMS como los epidemiólogos recuerdan que todavía se está intentando superar la primera fase de la epidemia y recomiendan que la desescalada se encare con cautela y con seguridad, ante el riesgo de rebrotes.