El Cabildo valora en el Insular a los pacientes con alta médica

Un equipo del Instituto de Atención Social y Sociosanitarias (IASS) se trasladó ayer al Hospital Universitario de Gran Canaria para interesarse por el caso de F.R.S., de 48 años, afectada de una enfermedad mental que desde el pasado 8 de enero permanece con el alta médica en su servicio de Urgencias y cuyo caso publicó este periódico en su edición del pasado domingo, aseguró ayer Elena Máñez. La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria afirmó desconocer a priori este caso en particular, aunque resaltó que Admisión del IASS está tratando de acceder a «más información sobre ella para conocer su situación actual y qué opciones se le puede ofrecer si está en nuestras manos».

Máñez explicó que el IASS está «permanentemente realizando visitas a los hospitales. No es algo excepcional sino que entra dentro de la rutina de nuestra obligaciones», y que hace diez días el equipo se desplazó al citado hospital para valorar a doce pacientes, «entre los que se encontraba un paciente de salud mental pero se trataba de un varón y no de una mujer. Y este caso no se nos planteó». «Cuando vamos es porque el centro sanitario requiere que nosotros supervisemos casos que ellos han detectado como posibles sociosanitarios», concretó.

La consejera, no obstante, matizó que no solo no le consta al Cabildo este caso en particular sino que «por su fecha de ingreso en Urgencias ya debería estar valorada si fuera sociosanitario». «Es una mujer joven que no entra en el perfil de mayores. Nuestros perfiles son dependientes mayores, discapacitados y salud mental. Si tiene una discapacidad debe ser valorado por el centro base para que le acrediten la discapacidad; si es de salud mental quien hace el ingreso es el Plan Insular de Rehabilitación Psicosocial, nosotros tenemos las plazas en convenio pero no las asignamos».