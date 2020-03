Diccionario actualizado del coronavirus

Aislamiento. Junto con la cuarentena, es una medida de prevención para detectar o evitar contagios, bien separando a personas con la enfermedad diagnosticada o aquellas que hayan sido expuestas y pudieran haberla contraído. En casos leves del nuevo coronavirus, y que no presenten cuadros de riesgo, se puede recomendar aislamiento domiciliario. Existen una serie de requisitos como que el paciente disponga de una habitación y baño propios o estar disponible para la evaluación y seguimientos por parte de los profesionales sanitarios. Las autoridades sanitarias han habilitado teléfonos para resolver las dudas sobre esta cuestión.

B

Bulos. Las noticias falsas sobre el coronavirus en redes sociales se han convertido, en palabras de la Organización Mundial de la Salud, en «una peligrosa epidemia de información falsa» a la que ha denominado ‘infodemia’. Cocaína, orina de niños o medicamentos contra el ébola como formas de tratamiento son algunos de los bulos sobre la enfermedad en Internet. La Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que las mentiras pueden minar la efectividad de las medidas adoptadas contra la enfermedad.

C

Covid-19. Nombre dado por la OMS el 7 de febrero a este tipo de coronavirus. Se trata de un acrónimo: ‘co’ de corona, ‘vi’ de virus y la ‘d’ de la palabra inglesa ‘disease’ (enfermedad). El 19 corresponde al año pasado, ya que se identificó el nuevo brote el 31 de diciembre.

D

Deporte. Son innumerables las competiciones que han parado sus actividades por la presencia del Covid-19, en China y otros países como Japón, donde las ligas de fútbol y béisbol no se disputan. Los mundiales de atletismo en pista cubierta de Nankín, los grandes premios de motos de Catar y Tailandia o la prueba de Fórmula 1 de Shanghái no se disputarán como estaba previsto. En Italia, los partidos profesionales se celebrarán a puerta cerrada. Algunas de las incógnitas que se mantienen sobre la mesa son la celebración de la Eurocopa de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Japón.

E

Epidemia. El coronavirus es el último caso de una epidemia que hemos vivido en los últimos tiempos tras el Ébola, SARS, MERS con potencial de convertirse en pandemia. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el Covid-19, cuyo 90% de casos se sitúan en China, aún no puede ser catalogada como pandemia. «Por el momento, no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus y no estamos presenciando enfermedades graves o la muerte a gran escala», explicaba el director. Adhanom añadía que actualmente había distintas epidemias en varios países que requieren una respuesta personalizada y que el uso indebido de la palabra pandemia sólo serviría para ampliar el miedo. La OMS sí ha decretado una emergencia de salud pública de preocupación internacional, el nivel más alto de alarma.

F

Fernando Simón. Epidemiólogo zaragozano (1963) y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad desde 2012. Su presencia sosegada se dio a conocer en el verano de 2014 con la crisis del ébola. Ahora, cinco años y medio después, vuelve a la palestra para comunicar la información oficial sobre el coronavirus y transmitir tranquilidad a la población.