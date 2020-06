Covid-19: un desajuste de siete cifras

El coronavirus ha dejado su rastro de devastación en España, pero nadie es capaz de ponerle un número exacto a la tragedia. ¿Cuántas personas han muerto por Covid-19? El Gobierno se ha aferrado a la cifra que le proporcionan las comunidades autónomas, 27.135, según la tabla de ayer. Salvador Illa insiste en que muertos por coronavirus, siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), son aquellos a los que se les ha hecho una prueba PCR y han dado positivo, y solo admite que puede haber «algún error» en los datos. Sin embargo, la contabilidad del Ministerio de Sanidad queda muy por debajo de otras estimaciones oficiales, como la del Instituto Nacional de Estadística (INE), la del Instituto Carlos III o la de la Seguridad Social, además de estudios universitarios y un informe de las funerarias, que apuntan a que el número de víctimas es muy superior porque el exceso de mortalidad general durante la crisis sanitaria respecto a periodos similares de otros años supera las 43.000 personas.

El responsable de Emergencias, Fernando Simón, ha argumentado en varias ocasiones que ese desfase de 16.000 personas puede deberse a motivos desconocidos que quizá no tengan que ver con el coronavirus: una gripe, infartados que no han acudido al hospital por miedo a contagiarse y han fallecido en casa, saturación del sistema que ha impedido tratar otros casos graves o, en su alusión más polémica, «un accidente enorme». Y desde el punto de vista científico, Simón tiene razón: hasta que no pase la emergencia sanitaria y se puedan realizar estudios más amplios, el desajuste de 16.000 muertos puede achacarse a cualquier causa. Pero en sus declaraciones, Simón nunca alude a los motivos que sí apuntan a que el número de muertos reales estará por encima de los menos de 30.000 que calcula el Gobierno para el final de la crisis. A saber: a finales de marzo y principios de abril, cuando el coronavirus se cobraba casi mil vidas cada día, muchos contagiados morían sin que se les hiciera una PCR porque no había pruebas (aún se recuerda las dificultades de España para hacer test en aquellos momentos) o sin que se les realizara una autopsia porque faltaba material de protección para los trabajadores de los juzgados que, además, estaban saturados. Aquellas personas fallecían con síntomas «compatibles con el coronavirus», pero no se contabilizaban como «muertos por coronavirus». Esto ocurrió en toda España, pero especialmente en las regiones en las que más se cebó el virus, como Madrid o Castilla-La Mancha.

Fernando Simón obvia también que durante la pandemia apenas se han registrado muertos por accidentes de tráfico o laborales. «Y si el exceso de mortalidad se hubiera debido a una gripe o a infartos, el sistema lo habría detectado en los primeros días», señala Rafael Cascón, profesor de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid y autor de un estudio a través de modelos matemáticos que eleva los muertos por coronavirus a 45.913. «Entre esos 16.000 muertos de más habrá muertos por Covid que se sumarán, muertos por Covid que nunca se sabrá que fueron por Covid, muertos por causas vinculadas a la Covid, como personas que no pudieron ser atendidas en los hospitales por la saturación, y muertos por otras causas como la gripe. Sólo después de pasar la fase más aguda de la pandemia, se podrán analizar los datos retrospectivamente y se podrá decir una cifra de muertos», zanja Rafael Bengoa, ex alto cargo de la Organización Mundial de la Salud. Pero mientras la información se depura, la disparidad de datos entre organismos e instituciones sigue dejando la gran pregunta en el aire: ¿Cuántas personas han muerto por Covid en España?

27.135

Ministerio de Sanidad

En el departamento de Salvador Illa defienden que, con pequeños ajustes que se podrán realizar a posteriori, el número de muertos por Covid en España es de 27.135.

43.260

Instituto Carlos III

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (conocido como MoMo) del Instituto Carlos III (dependiente de los ministerios de Sanidad y Ciencia) mide el exceso de mortalidad a través los datos de los registros civiles. Hasta el 26 de mayo, ofrecía cifras sólo un poco por encima de las del Gobierno. Pero ese día, cuando llegaron los datos de los juzgados, que empezaron a abrir, se disparó por encima las 43.000 personas.

43.945

Instituto Nacional de Estadística

El INE presentó el miércoles un estudio que estima que el número de defunciones en España durante las 21 primeras semanas de 2020 (hasta el 24 de mayo) asciende a 225.930 fallecimientos, 43.945 fallecidos más con respecto al mismo periodo de 2019 (un incremento del 24,1%). La semana con más muertos fue la primera de abril.

43.985

Funerarias

Basándose en datos del personal funerario, de registros civiles y forenses, de médicos forenses, de patólogos y de institutos de medicina legal, la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios (Aesprof) sostiene que el número real de fallecidos por coronavirus desde el 14 de marzo hasta el 25 de mayo es de 43.985.

38.508

Seguridad Social

En mayo (tercer mes consecutivo de caída), la Seguridad Social pagó 38.508 pensiones menos que en abril, y aunque una parte se explica en que muchas oficinas tuvieron que cerrar por el coronavirus y no pudieron tramitar nuevas altas, el grueso corresponde a mayores que fallecieron por la Covid.

45.913

Univ. Politécnica de Madrid

La Universidad Politécnica de Madrid ha elaborado un modelo matemático según el cual, a fecha de 26 de mayo, se registraba un exceso de mortalidad de 45.913 personas. El profesor Rafael Cascón indica que los datos del informe MoMo o del estudio de seroprevalencia apuntan a que el número real de fallecidos vinculado a la pandemia (sobre todo, contagiados, y algunos casos por saturación hospitalaria debido al virus) rondará los 46.000.

29.858

OMS

El jueves, la OMS, que utiliza los datos de los Gobiernos, sorprendió al atribuir a España casi 3.000 más que los registrados por el Ministerio de Sanidad. El Gobierno avisó a la OMS, que rectificó.