Condenan a una clínica privada por la muerte de una embarazada

«En esta sentencia se condena por no haber adoptado las necesarias medidas para el correcto diagnóstico de la enfermedad pese a los síntomas presentados por la paciente, pese a las reiteradas peticiones de ayuda en urgencias, que acudió como en ocho ocasiones y prácticamente le decían que el problema que tenía era que estaba embarazada y no le podían hacer ni una radiografía de tórax porque afectaría al feto», añadió el abogado.

«A mi mujer la trataron como a una hipocondríaca. Le decían ‘ Chaxiraxi, tú estás embarazada, no te podemos hacer absolutamente nada, bebe agua’ o ‘Puedes estar hasta 10 días sin comer. No te preocupes por el bebé’. Mi mujer lloraba por el bebé porque me decía ‘No puedo comer no paro de vomitar’ o nos decían ‘¿Otra vez ustedes por aquí?’», afirmó el marido de la mujer fallecida, Alejandro González. «Estamos aquí para demostrar que mi mujer no era ninguna hipocondríaca y que el agua no curaba», añadió visiblemente emocionado.

González insistió en que Chaxiraxi Heredia era una mujer «de 35 años sana y fuerte sin antecedentes médicos de ningún tipo», pero lo cierto, continuó, «es que mi mujer ya no está aquí y que dos niños se van a criar sin su madre. Ni siquiera mi mujer llegó a conocer a su propia hija. Han sido tres años de auténtico dolor. Mi mujer no se merecía esto. No está aquí por culpa de ellos».

Tanto Henríquez como el marido de Chaxiraxi Heredia dijeron que pidieron el traslado de la mujer al Materno Infantil, pero que la clínica se negó. «Mi conclusión es que no querían el traslado porque sabían que lo habían hecho mal», dijo el marido de la mujer fallecida.

Además, la cesárea urgente y el drenaje torácico se practicaron, dijo el abogado, «sin el consentimiento informado». Henríquez añadió que la clínica «jamás» se ha puesto en contacto con ellos y que incluso estaba «indignado» pues en el juicio el letrado del centro «manifestó que no se pueden hacer pruebas diagnósticas a cualquiera que va a la clínica con un callo».

Este, según González, «no es el único caso. Hay otro del mismo año con mes y medio de diferencia».