Canarias ‘cura’ a 3.752 afectados de hepatitis C en cuatro años

odra Rodríguez lAs palmas de gran canaria

Cuatro años después de la puesta en marcha del Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C en Canarias, 3.752 pacientes afectados han recibido su tratamiento de última generación, lo que supone 1,78 pacientes por cada 1000 habitantes, y alcanzado una tasa de curación (sin carga viral) del 99,1%, según los datos que maneja la Consejería de Sanidad del Gobierno canario. Se trata de un paciente con una edad media de 55,96 años, mayoritariamente hombre, 2.586 (68,29%) frente a 1.166 mujeres (31,08%). Del total, 978, el 26,1%, ya habían sido tratado anteriormente con fármacos que no dieron el resultado de curación.

No cabe duda que la aparición de los antivirales de acción directa provocó un cambio significativo del tratamiento de los pacientes con hepatitis C crónica, señala la misma fuente, que concreta que han beneficiado en estos cinco años al grupo de los afectados en fase 4, el grado más grave de fibrosis hepática, en el que constaban 1.277 personas, seguidas de 861 personas en fase 2, otros 741 en fase 1 y 660 en fase 3. Los 205 restante se encontraban el fase inicial de las enfermedad.

La administración sanitaria además indica que la tasa de abandono del tratamiento –por efectos adversos, incumplimiento y otros– es tan solo del 3%. En esta línea, la misma fuente indica que el tratamiento más utilizado es el Sofosbubir combinado con Ledispasvir y, actualmente, están utilizándose más los autorizados el pasado agosto de 2017 Sofosbuvir junto con Velpatasvir y el Glecaprevir con Pibrentasvir.

La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta al hígado y que no suele presentar síntomas hasta fases avanzadas de la enfermedad, de ahí que se estime que en Canarias hay aproximadamente 10.000 pacientes con hepatitis C que desconocen que tienen la enfermedad y por ello es muy importante en incidir en el diagnóstico precoz ya que prácticamente el 100% de los infectados tiene cura con tratamiento.

latente durante años. Según los datos cerrados a 30 de junio que ha hecho públicos el Ministerio de Sanidad en España se ha tratado a 113.147 personas desde el 1 de enero de 2015 con una tasa de curaciones es del 95,52% independientemente del grado de afectación del hígado (la fibrosis) y de la cepa del virus de cada infectado (el genotipo). Es decir, en España han recibido esta nueva medicación 2,43 personas por cada 1.000 habitantes.

La hepatitis C es una infección que puede permanecer latente muchos años, por lo que el principal escollo para su erradicación es que hay muchos afectados que no saben que están infectados, destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apunta que según las últimas estimaciones realizadas más de 185 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis C ), de las que cada año mueren alrededor de unas ¡350 000.