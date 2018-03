Camas más caras de hospitales concertados

El que fuera consejero de Sanidad en la primera parte de la legislatura, el socialista Jesús Morera, analizó en Cope la actualización de los conciertos con la sanidad privada, que según la consejería de Sanidad estará de acuerdo a la ley a noviembre de 2018. Morera no ocultó su oposición al incremento económico para la contratación de camas privadas que, alertó, encarecerá el gasto en hospitalización concertada.

«Estoy dándole lectura a la tercera parte de ese concurso. Nosotros arrancamos con esta situación irregular y anómala que había, pero el documento no me termina de gustar», afirmó tajante antes de justificar su respuesta. «Primero, los precios que se van a pagar en el lote 2 sobre las camas que yo llamaría de convalecencia me parece excesivo. Es decir, se va a incrementar el gasto claramente en hospitalización concertada. Y luego el documento en sí no refleja el mismo las condiciones de calidad que deberían existir, sino que se remite a una orden de homologación del sector del año 2006 que podía ser modificada en un momento dado y vincularla a ese concurso. Por tanto, la intención que nosotros teníamos cuando estábamos en el Gobierno no se ha visto plasmada claramente en ese documento. Queríamos que se fuera a la ley de contratos del sector público, y se va a ir, pero las condiciones de calidad y los precios no se asemejan con lo que nosotros teníamos en la cabeza», manifestó el neurocirujano del Doctor Negrín.