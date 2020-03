Ante el covid-19, ¿ibuprofeno o paracetamol?

¿Se puede tomar ibuprofeno si uno tiene síntomas de coronavirus? ¿es mejor el paracetamol? Ante la duda surgida a raíz de un comentario del ministro francés de Sanidad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha tenido que lanzar un comunicado en el que asegura que no hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico interrumpan su consumo. Sanidad recuerda que las guías recomiendan el uso de paracetamol para el tratamiento sintomático de la fiebre como primera alternativa, pero no contraindica el uso de ibuprofeno para bajar la fiebre o calmar el dolor.

La duda surgió cuando el ministro francés Olivier Véran lanzara hace dos días en su cuenta oficial de Twitter una advertencia. «Tomar medicamentos antiinflamatorios (ibuprofeno, cortisona...) podría ser un factor en el empeoramiento de la infección. Si tiene fiebre, tome paracetamol». Según los protocolos españoles, los analgésicos habituales como el paracetamol o el ibuprofeno, dos de los fármacos más presentes en cualquier botiquín doméstico, están recomendados como analgésicos (calmar el dolor) y antipiréticos (reducir la fiebre) y en las infecciones leves de vías respiratorias bajas por el coronavirus.

Sanidad recuerda que las fichas técnicas de los medicamentos que contienen ibuprofeno ya indican que «puede enmascarar los síntomas de las infecciones», lo que podría retrasar su diagnóstico. Además de ser la causa de que «se diagnostiquen en estadios más floridos» -con más síntomas-, aunque esto se refiere a las infecciones en general, no específicamente a la infección por COVID 19.

En ambos casos, los medicamentos deben ser utilizados en base a la ficha técnica y a la menor dosis capaz de controlar los síntomas. De esta manera, nuestra Sanidad refuta la información lanzada por el ministro francés.