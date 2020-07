Al menos 27.350 las muertes en las residencias

El Gobierno estima que desde el inicio de la crisis sanitaria hasta el pasado 20 de junio fallecieron, al menos, 27.350 personas en residencias de mayores. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, que hasta ahora no había ofrecido ninguna cifra de forma pública al respecto, afirma que la «escasa calidad» de los datos trasladados periódicamente por las comunidades autónomas a lo largo de la pandemia ha dificultado su difusión.

Así aparece reflejado en el Resumen Nacional de Residencias que el ministerio mostró a los responsables sanitarios autonómicos. En él se recoge que de los 27.359 fallecimientos en residencias, 9.003 casos (el 32,9%) tienen vinculación directa con la Covid-19;en otros 9.830 se detectó sintomatología compatible con el coronavirus pero no se llegó a confirmar (el 35,9 %), y en el resto de las muertes (31,2 %) se atribuyen a otras causas no relacionadas.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, matizó este martes la información, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, calificando el documento de «borrador» que está «poco consolidado». Se refiere a que, durante la crisis sanitaria, una de las comunidades autónomas –de la que no ha trascendido el nombre– no notificó nunca los datos y otras no lo hicieron con la periodicidad exigida o lo hicieron fuera de plazo (dos de ellas solo los trasladaron en una ocasión). Todo pese al empeño de Sanidad por poner orden en la disparidad de cifras, que llevó al titular del departamento, Salvador Illa, a publicar una orden ministerial el pasado 23 de febrero para homogeneizar este proceso.

El documento también especifica que el número total de centros intervenidos fue de 391 (el 5% de los que existen en el país) que acogían, durante la crisis sanitaria, a 31.406 residentes del total de 340.571 mayores que viven en estos centros.