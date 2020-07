Aisladas 12 personas en un campamento infantil

El número de brotes de coronavirus sigue en aumento en Cataluña el día en que ha entrado en vigor la norma dictada por la Generalitat que obliga a toda la población mayor de seis años a llevar mascarilla en todas partes, salvo algunas excepciones. El Govern catalán ha comunicado estes jueves un brote en Girona y tres en Tarragona, que se suman a la quincena que siguen activos en Lleida.

El de Girona se trata de un niño que participaba en unas colonias de verano que ha dado positivo por covid-19. En consecuencia, todos sus compañeros y los monitores, hasta un total de doce personas, se han tenido que aislar de manera preventiva. La medida de cuarentena será para 15 días y afecta a todos los que hayan tenido contacto con el niño contagiado dentro del grupo de convivencia de las colonias de día de verano.

El caso lo ha comunicado también el ayuntamiento de Cassà de la Selva (Girona), donde se celebraban las actividades estivales, y también se ha puesto en conocimiento de diferentes consistorios de la zona, toda vez que en el grupo del niño afectado hay menores de distintas localidades de la comarca gerundense.

El alcalde de Cassà, Robert Mundet, ha asegurado que las colonias seguirán abiertas para el resto de los niños y que a pesar de la alarma creada desde la Agencia de Salud Pública de la Generalitat no se ha dado la indicación al consistorio para que clausure la actividad. La razón es que el grupo del niño afectado no estaba en contacto con otros grupos y por tanto no se considera conveniente adoptar medidas más drásticas.

Además de la comarca de La Selva, en Girona, la Consejería de Salud de la Generalitat ha identificado un brote en la región sanitaria de Tarragona y dos en la zona de las Terres de l’Ebre. En la ciudad de Tarragona, se han registrado cinco positivos confirmados y se está haciendo el seguimiento a 20 contactos.

En les Terres de l’Ebre se ha reportado un brote que afecta a cuatro personas, dos en Xerta y dos en Camarles (Tarragona), con un seguimiento de 46 contactos, que se originó en un claustro de profesores de un instituto de Perelló (Tarragona). El otro brote se ha identificado en Alcanar (Tarragona), con tres casos positivos confirmados y el seguimiento de 34 contactos.

La dirección del Club de Polo de Barcelona ha decidido cancelar todas sus actividades de colonias de verano después de que hayan dado positivo 13 empleados del centro deportivo: profesores de pádel y monitores de colonias. Los empleados del club se han hecho la prueba tras dar positivo un cocinero, lo que obligó a cerrar los dos restaurantes del club.

Mientras tanto, la comarca ilerdense de El Segrià suma 46 nuevos positivos y el primer fallecido desde el confinamiento.