300 test diarios en las residencias canarias

Normalidad

Aunque en la isla ha reinado «la normalidad porque se ha detectado muy deprisa» en los centros sociosanitarios -no se ha producido ninguna muerte y solo se han dado positivo cuatro casos, «el cribado completo nos permitirá ver que no se nos ha escapado nada». Además, añadió Mena, «también se está haciendo al personal con lo que podemos tener la garantía de que nadie está contagiado». Aunque ese fuera el caso, advirtió la consejera, no se relajarán las medidas de restricción de visitas para proteger a los usuarios «y tampoco podemos abrir todas las zonas comunes aunque por suerte hemos conseguido material de protección».