Robert Kennedy Jr. ha provocado un terremoto en la sanidad estadounidense. Reuters

La sanidad de Estados Unidos en manos de Kennedy: «Como cuando Calígula nombró cónsul a su caballo»

La vinculación entre el paracetamol y el autismo es la última de las polémicas decisiones del Secretario de Salud norteamericano

Jon Garay

Jon Garay

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:09

Kennedy es un impresentable. No tienen nada que ver. He hecho una revisión y lo que dicen es mentira. Solo hay algunos estudios estadísticos mal ... hechos. Me tienen indignada», asegura María Josefa García Barrado, profesora de Farmacología de la Universidad de Salamanca, sobre el vínculo que dice haber encontrado el Gobierno norteamericano entre el uso del paracetamol durante el embarazo y el aumento de casos de autismo. Lo confirman la propia Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Senep), que en un comunicado hecho público ayer subrayó que «no existe evidencia sólida que permita establecer una relación causal. Difundir mensajes que no tienen una solidez científica crea una gran alarma y un gran problema en la población, especialmente en las mujeres embarazadas».

