Sanidad da menos de 24 horas al comercio para adaptarse

La orden del Ministerio de Sanidad relativa al comercio en esta semana de la fase 0 se ha demorado hasta bien entrada la tarde, cuando apenas quedan pocas horas para la medianoche, con su entrada en vigor. Tal y como ocurrió con el decreto de hibernación de hace un mes, el desconcierto vuelve a reinar entre los empresarios y trabajadores, muchos de los cuales conocerán hoy mismo las condiciones para poder operar y evitar un repunte en la propagación del coronavirus. Gestores y asesores están trabajando este domingo para actualizar los protocolos. Y las empresas se quejan de que muchas no abrirán al no tener tiempo para adaptarse a los nuevas exigencias.

Comercio minorista

Controles, carteles y aforo

Entrar en una tienda –con cita previa– será una nueva experiencia. Sanidad obliga a que la atención sea individualiza. La distancia de seguridad será de un metro, si hay barrera;o dos metros, si no existe. En todos los establecimientos deberá haber geles hidroalcohólicos para la limpieza de manos. Deberán ubicar carteles con el aforo máximo, que durante esta fase será del 30% con respecto al habitual. Y un «sistema de recuento» de personas. La tienda tendrá que poner marcas en el suelo, o balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo empleado. Habilitarán un horario preferente –no exclusivo– para mayores de 65 años.

Peluquerías

Máxima higiene en cada tratamiento

Muchos ciudadanos ya tienen su reserva horaria en la peluquería después de casi un mes y medio confinados en sus casas. La orden de Sanidad exige mantener una distancia de seguridad de hasta dos metros entre estilista y cliente. Pero como, en la práctica, no es posible, el Ministerio explica que «se deberá utilizar el equipo de protección individual oportuno que asegure la protección tanto del trabajador como del cliente». Si la mascarilla no es suficiente, deberán utilizar otros utensilios. Además, se obliga a realizar una limpieza de todo el material que se utilice (asientos, tijeras, cepillos, etc.) después de cada uso antes de que llegue otro cliente.

Tiendas de ropa

La ropa probada, a higienizar

Aunque los grandes centros comerciales aún no abrirán, sí lo harán pequeños establecimientos de textil, donde una sola persona podrá acceder al probador, que será limpiado cada vez que se utilice. Si una vez probada la prenda no la adquiere, la tienda deberá «implementar medidas para que la prenda sea higienizada antes que sea facilitada a otros clientes», sin especificar con qué tipo de producto.

Protección de los empleados

Dos limpiezas al día, y mejor a mediodía

El comercio tendrá que adaptarse a un cambio estructural que influirá en las funciones que realizan los empleados: limpieza obligatoria del local dos veces al día, preferentemente con una pausa a mediodía; la limpieza también se hará cada vez que haya un cambio de turno; lavado de ropa y uniformes tras la jornada laboral entre 60 y 90 grados; los montacargas, solo para una persona; los clientes no pueden usar los aseos; y uso obligatorio de mascarillas si no se puede garantizar la distancia mínima con compañeros o clientes.

Mercadillos

Limitados al 25% de su capacidad

Esta nueva etapa del desconfinamiento vendrá marcada por la reapertura de los mercadillos en la calle. El número de puestos disponibles será mínimo, al establecer la obligación de que solo podrán abrir un 25% de los permitidos de forma ordinaria. Además, con otra condición: que el aforo de clientes de ese mercado al aire libre sea del 30%. Por otra parte, se dará preferencia a los puestos de alimentación y similares, frente a otros como los relacionados con el textil.

Terrazas

Sin palillos, servilletas ni aceite en bote

También desde el próximo lunes 11 de mayo -para quien pase a la fase 1- está prevista la habilitación de las terrazas de bares a un 50% de su capacidad, aunque el ayuntamiento amplíe la capacidad. Las órdenes publicadas ayer en el BOE aclaraban, entre otros aspectos, la prohibición en el uso de servilletas en recipientes comunes, palillos, cartas con el menú, dispensadores de aceite o sal. Además, los responsables de los bares o restaurantes deberán limpiar las mesas y sillas cada vez que se utilicen y se recomienda el pago a través de un terminal con tarjeta, evitando el dinero en efectivo.