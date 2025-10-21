Sánchez anuncia 500 millones para el sistema de dependencia y la ley ELA
La medida será aprobada este martes en el Consejo de Ministros, además de la creación del Grado III+ con atención 24 horas para pacietnes con esta y otras enfermedades complejas
C. P. S.
Martes, 21 de octubre 2025, 07:52
El Consejo de Ministros aprobará este martes 500 millones de euros para reforzar el sistema de depedencia y atender a los pacientes con ELA. Así ... lo ha anunciado Pedro Sánchez en un post en la red social X. El presidente del Ejecutivo ha informado también de que creará el Grado III+ con atención 24 horas para pacientes de ELA y otro tipo de enfermedades complejas.
El jefe del Ejecutivo ha contrastado esta medida con «los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema», subrayando que el «Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema de dependencia».«Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos», ha insistido Sánchez en su publicación.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
