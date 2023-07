San Fermín, a toda mecha una vez más

Tras los dos años de pandemia, los sanfermines volvieron a lo grande en 2022. Encierros olímpicos, llenos diarios, ocho tardes de 19.000 almas en comunión, disciplina, puntualidad, pasión, precios económicos, un puñado de toros de buena nota, el inagotable y volcánico público de sol, el juicioso, atento y coprotagonista de sombra, el regalo del retorno de Morante, un nuevo año de reinado de Roca Rey, la consagración del hierro de La Palmosilla, un inolvidable toro bravo de Jandilla, la confirmación de Daniel Luque… Con la repetición de las mismas ocho ganaderías y el aporte de los pesos pesados del escalafón, la edición de 2023 reúne los ingredientes para ser tan brillante como la del último curso.

Levantado el cordón sanitario, el 6 de julio del año pasado volvió a lanzarse a las doce en punto el cohete que abre camino a las fiestas. ¡Viva San Fermín! Y el gozo que sigue. La plaza de Pamplona pudo celebrar sus cien años de vida. Y fue como un decíamos ayer. Fastos sobrios. Volvieron a su querencia y destino en los corrales del Gas las mismas ocho ganaderías seleccionadas para los dos sanfermines suspendidos. Con una mayoría aplastante de toros cinqueños, quién sabe cuántos de ellos supervivientes de una convocatoria previa. La de Miura, que Antonio Ferrera mató como único espada, fue la única de cuatreños al completo. El cartel de este año -Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo- es un enigma y de circunstancias.

Las comparaciones taurinas son resbaladizas, pero en punto a toros hubo en 2022 unanimidad entre los aficionados asiduos y con criterio: unos excelentes sanfermines sin apenas tacha. No se cayó ningún toro, fueron los encierros más rápidos y con menos percances en relación al número de corredores de la historia y, a capricho de una mayoría de presidentes magnánimos, una de las ferias con más orejas cortadas. Aunque a veces lo parezca, las orejas de los toros de Pamplona no se caen solas.

Fidelidad al elenco ganadero

Por cuarto año consecutivo repite el elenco ganadero, los mismos ocho hierros anunciados en 2020, 2021 y 2022. Un caso singular de fidelidad por la parte contratante -la Casa de Misericordia, propietaria y empresa de la plaza de toros- y por la parte contratada. No es ningún secreto que el precio de un toro de Pamplona está por encima de los de cualquier otra feria. El precio compromete.

No se repite el orden de aparición en escena, pero se cumple con los parámetros habituales: la corrida de Miura cierra feria y en las dos fechas de fin de semana, encierros masivos, afluencia casi desbordada, se corren y juegan los toros de las dos ganaderías con mayor reclamo torista: José Escolar y Cebada Gago. Con esos tres hierros las ternas suelen variar sustantivamente de un año a otro.

En la de Escolar está colocado uno de los cuatro matadores de toros debutantes en la feria: Borja Jiménez. Aventura de alto riesgo. Junto a él, Fernando Robleño, camino de marcar época con una ganadería tan fiera como la de Escolar -la de Pamplona será la trigésima tercera de su carrera-, y Juan del Álamo, repescados luego de comparecencias previas. Dos son los debutantes en la corrida de Cebada Gago: Adrián de Torres, reclamado tras su exhibición de torero de valor en tres tardes distintas en las Ventas, las tres, de carga emocional nada común, y el mexicano Isaac Fonseca, que el año pasado fue al copo de trofeos en la novillada que abre San Fermín en la víspera. Bravo, imprevisible y original, Román repite ración de Cebada.

El canon de la Feria del Toro es taxativo: tres corridas duras y cinco que no tanto. Si hubiera que medir esas cinco al modo de la escala de dureza de los minerales, de menos a más, el orden posible sería: Núñez del Cuvillo, Jandilla, La Palmosilla, Victoriano del Río y Fuente Ymbro. La vitola de figura del toreo da derecho a elegir cualquiera de ellas. Roca Rey, ídolo popular indestronable, el único espada que de nuevo dobla, ha optado por Cuvillo y Victoriano del Río, que parece su ganadería predilecta. Morante, por Cuvillo. El Juli, por Jandilla, que echó el año pasado el toro de la feria. Daniel Luque ha caído de rebote con la de Fuente Ymbro. Ocho años llevaba Daniel sin torear en Pamplona cuando su reaparición de 2022. Con dos fuenteymbros imponentes estuvo tan serio como iluminado.

La feria, tan intensa como corta

Se daba por hecho que la corrida de La Palmosilla, tan completa en 2022, iba a ser objeto de codicia. Pero no. Cartel insólito. Rafaelillo, Escribano y Valadez. La tarde mejor de la semana, eso sí. El 7 de julio, las peñas a mil por hora, las gargantas frescas, afinadas las bandas de música, de estreno impecable el uniforme, ambiente sin parangón posible, ensayado pero improvisado, caliente, caliente. Un monumental coro de teatro. Siete, ocho, nueve mil voces bien regadas. Ese 7 de julio es su día. Y los otros siete, pero no tanto.

Emilio de Justo, ausente por causa mayor en la pasada edición, y Tomás Rufo, la cuarta novedad, acompañan a Roca Rey en la corrida del día 13, la de Victoriano. Cayetano, el príncipe destronado por Roca Rey, y Antonio Ferrera, con El Juli el día de Jandilla. Talavante, encajado entre Morante y Roca en la de Cuvillo. Perera y Ginés Marín, con Luque y Fuente Ymbro. Todo eso es la crema de ese fantástico pastel que son los sanfermines. Y esas cuatro fechas, de lunes a jueves, las más tranquilas de la octava torera de Pamplona. Gobierna en la plaza de toros una suerte de mesura. Manda la sombra.

La feria, con su doble prólogo de una novillada de alto nivel y una de rejones con terna de navarros los días 5 y 6, es tan intensa como corta. Los descartes de 2023 han sido seis: Diego Urdiales, Paco Ureña, Joselito Adame, Javier Cortés, José Garrido y Álvaro Lorenzo. Seis plazas de las veintitrés en juego. La cuarta parte. San Fermín, más de tradiciones que de revoluciones, ha apostado por tres toreros jóvenes: Borja Jiménez, Tomás Rufo e Isaac Fonseca. Se busca toreros de relevo y reemplazo. No se admiten apuestas. Se aprecian más y mejor las faenas cortas e intensas, como la propia feria, es indispensable matar a la primera, ya no se valoran las temeridades irracionales tanto como en otras épocas pero todavía cuentan las guiños al sol, se celebra el postureo sin exceso, no cala la cursilería impostada. No perder el tiempo, ni vender humo. Una corrida, dos horas. Y a correr.