Yrichen rastreará las calles para ayudar a las personas sin hogar: «Son fantasmas invisibles» Sanidad y la fundación pilotan un proyecto terapéutico para brindar apoyo a quienes sufren adicciones y viven al raso en la capital grancanaria

El coche con el que se desarrollará el proyecto 'Mejora', este martes, en la puerta de la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

Un coche y un equipo de seis profesionales son los principales elementos del proyecto piloto 'Mejora'. Esta iniciativa, desarrollada por la Fundación Yrichen con el respaldo de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, consistirá en localizar en las calles de la capital grancanaria a 171 personas sin hogar con problemas de adicciones para brindarles ayuda.

«Lo que se pretende es llegar al paciente en su entorno, en la calle», señaló este martes la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, sobre un proyecto que se prevé extender a Santa Cruz de Tenerife. «El alcalde de la ciudad ha manifestado su interés en comenzar lo antes posible», añadió.

Por su parte, el vicepresidente del patronato de la Fundación Yrichen, Marcial Morales, agradeció el esfuerzo que se realiza desde distintas entidades para «dar respuesta a una problemática que crece y que se ha convertido en una realidad cotidiana en nuestras calles».

El objetivo es analizar la situación de estas personas caso por caso para establecer un itinerario terapéutico viable y personalizado. «El trabajo tiene que ser persona a persona, y llamándola por su nombre; eso es muy importante. Estas personas son fantasmas, junto a los que pasamos a diario sin que nadie los mire. Solo que alguien los mire y los nombre supone un paso muy importante», subrayó Morales, quien indicó que la meta principal del programa es orientar a estas personas hacia su recuperación.

«Se trata de pactar con cada una, según su perfil, un recorrido terapéutico» para derivarlas a distintos recursos públicos y entidades con los que «reducir riesgos y mejorar su calidad de vida», añadió Morales sobre este proyecto piloto financiado por la Consejería de Sanidad con 30.000 euros previstos para este año que ya se acerca a su fin.

Según el representante de Yrichen, este abordaje individualizado implicará, en algunos casos, facilitar el ingreso en comunidades terapéuticas o el acceso a recursos de inserción laboral o de gestión administrativa. «Muchas de estas personas, a veces, no tienen ni DNI, y eso es imprescindible hoy», recalcó Morales.

Metas pequeñas y adaptadas

Los objetivos fijados para cada caso serán completamente distintos. «El éxito es que cada persona sea capaz de depender menos, vivir con más calidad y ser un poco más feliz. Lo que para nosotros, con una vida normalizada, sería un éxito, para estas personas puede ser inalcanzable», aseveró el representante de la fundación.

El nuevo dispositivo se integrará en la Red de Atención a las Adicciones y será coordinado por la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias.