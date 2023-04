«La vida me cambió cuando le puse nombre a lo que me pasaba: Asperger»

Más conocimiento, más diagnósticos

«Ahora se conoce mucho más la condición del autismo, contamos con herramientas para identificarlo y diagnosticarlo de forma segura y hemos mejorado su abordaje, pero queda mucho por avanzar», asegura Sol Fortea, una de las máximas autoridades de Canarias en el ámbito de este conjunto de trastornos del neurodesarrollo.

De hecho, estos avances han propiciado que los trastornos del espectro autista se diagnostiquen más y de forma más precoz. «Podemos detectar síntomas de autismo en bebés de doce meses o incluso antes. En ese momento no podemos hacer un diagnóstico seguro pero, si sospechamos de un probable autismo, se ponen en marcha los programas de atención temprana de forma preventiva y su pronóstico, en caso de confirmarse, mejorará muchísimo», comenta la psicóloga e investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien sostiene que los menores tratados desde los dos años y medio presentan una evolución favorable que les permite escolarizarse en aulas ordinarias.

Además, también crecen los diagnósticos en personas adultas que no fueron identificadas en su infancia porque no existía el conocimiento actual. «Hay muchos papás y mamás que, cuando reciben el diagnóstico de sus hijos, empiezan a estudiar qué es el autismo y, en muchos casos, se reconocen en la sintomatología». En general, dice Fortea, estas personas que descubren su condición autista de adultos tienen un nivel de severidad muy bajo, pero presentan los rasgos básicos del trastorno. «Han aprendido a vivir con estos comportamientos y a desarrollar estrategias para defenderse en el mundo», explica la directora del departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la ULPGC. «A los adultos el diagnóstico les hace feliz, entienden el por qué de cosas suyas que no entendían y, para ellos, es una liberación», añade Fortea.

Este doble aumento de los diagnósticos, tanto en bebés como en adultos, ha contribuido a incrementar la incidencia de los trastornos del espectro autista (TEA), sostiene la experta. «Antes, no es que no existieran, es que no se diagnosticaban», recalca.

En 2011, una investigación suya cifró la incidencia del autismo en Las Palmas en un 0,68%. Ahora, la prevalencia nacional y europea ronda el 1% y un último estudio publicado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos eleva la incidencia de estos trastornos a una de cada 60 personas. «Son datos muy elevados. Parece que se tiende a eso», apunta la psicóloga.

