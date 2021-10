Luz verde al tercer pinchazo por encima de 70 a partir del 25 de octubre

La Comisión de Salud Pública acordó este martes inocular la tercer dosis de Pfizer a los 6,8 millones de residentes en España que están por encima de los 70 años y que ya han sido inoculados con la pauta completa, siempre y cuando hayan trascurrido al menos 6 meses desde su último pinchazo contra la covid.

El acuerdo de Sanidad y de los técnicos de las comunidades fue empezar en todo el país el 25 de octubre con la inoculación masiva de esta cohorte etaria, a la que se considera la más vulnerable, para proseguir luego con los casi 2,5 millones de personas entre los 65 y 69 años. Los especialistas decidieron no activar todavía la campaña en esta última franja porque muchas de estas personas fueron vacunadas hace menos del medio año preceptivo.

Sea como fuere, e n todos los casos, a estos mayores les será administrada una dosis de Pfizer, aunque una pequeña proporción de ellos recibió la pauta de Janssen y otra la de Moderna.

Pese a lo peliagudo de la cuestión de arrancar de nuevo una macrocampaña de vacunación no hubo consenso. Doce territorios votaron a favor, cinco se abstuvieron y otros dos (Madrid y Galicia) votaron en contra. Y ello solo horas después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizara sin matices el lunes a las autoridades de los 27 a administrar a cualquier persona mayor de edad la dosis de recuerdo pasados seis meses después de completar la pauta completa, sea cual fuere la fórmula que se inoculó en principio.

El equipo de Carolina Darias y las comunidades afines, no obstante, no quisieron llegar tan lejos como la EMA en su intento de generalizar la dosis de recuerdo a toda la población. Pactaron mantener la calma y retomar el diseño de la campaña vacunal primigenia. O sea, el de priorizar la re-inmunización de los grupos de más edad. Y desde ahí, poco a poco hacia abajo.

Compromiso

Para iniciar esta nueva oleada de inyecciones las autonomías cuentan actualmente en sus frigoríficos con más de 4 millones de dosis de la fórmula de Pfizer/BionTech y, sobre todo, con el compromiso del gigante farmacéutico de que no habrá ningún problema para abastecer en los próximos seis meses de dosis para el pinchazo 'booster' (de recuerdo) a los más de 35 millones de españoles mayores de 18 años que han completado (o están en trámite) de completar la pauta completa.

En España, hasta ahora, esta dosis de refuerzo estaba reservada exclusivamente a las personas con trasplante de órgano sólido, a los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, a pacientes en tratamiento con fármacos anti-CD20 o con tratamientos inmunosupresores de muy alto riesgo y a los residentes en centros de mayores.

Una sola cita

La decisión de este martes de la Comisión de Salud Pública -que deberá ser refrendada este jueves por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)- en la práctica supone aceptar que la sanidad pública va a ser capaz este otoño de enfrentarse a una campaña simultánea: la vacunación contra la covid y contra la gripe.

Y es que la Ponencia de Vacunas ya ha anunciado que la inoculación masiva contra la influenza en España comenzará a mediados de octubre entre los más mayores, solo 10 días antes del tercer pinchazo contra la covid. Los expertos de Sanidad y de las comunidades- y así lo dejaron patente este martes- están más que convencidos en que no habrá problema en solapar ambas profilaxis (en una sola cita) sobre todo después de que a finales de septiembre el primer gran estudio sobre la combinación de ambas fórmulas -el del centro de Ensayos de la Universidad de Bristol- concluyera que mezclar ambos pinchazos no solamente no desencadena nuevos efectos secundarios desconocidos, sino que no altera la efectividad de las vacunas.

Esta doble e inminente campaña vacunal -insisten desde Sanidad y la Ponencia- afectaría en España a la práctica totalidad de los más de 6,5 millones de habitantes que está por encima de esos 70 años, ya que en esas franjas de edad los negacionistas no alcanzan ni al 1% de la población.

Logística

Con este panorama, en el Ministerio de Sanidad, ahora el mayor desafío es el logístico. O lo que es lo mismo responder a dos preguntas: ¿En qué momento comenzar a descongelar los 4 millones de dosis de Pfizer que están en los almacenes de las autonomías y de Sanidad? ¿Y con qué ritmo pedir a Pfizer que vaya suministrando los otros algo más de 5 millones de inyectables que faltarían para el tercer pinchazo para la población mayor de 65 años?

Sea cuál sea cuál sea la respuesta esas dos preguntas, los responsables de la Comisión de Salud Pública insistieron este martes en el convencimiento de que, visto la «solidez» demostrada por el Sistema Nacional de Salud en la actual campaña de vacunación de las dos primeras dosis, las comunidades no van a tener «absolutamente ningún problema» para poder inocular la dosis adicional de Pfizer a todos los mayores de 70 años antes de final de año.

Que Sanidad y las autonomías iban a pactar empezar cuanto antes la nueva campaña de terceros pinchazo de Pfizer estaba cantado desde hace semanas. El pasado 16 de septiembre, un informe interno de la Comisión de Salud Pública -en el que se dio luz verde al tercer pinchazo a personas con tratamientos inmunosupresores de muy alto riesgo y a los residentes en centros de mayores- el ministerio aseguró tajante que «se dispone de evidencia en países de nuestro entorno de pérdida de la efectividad conferida por una pauta completa de vacunas frente a la covid con el tiempo, sobre todo en las personas mayores».

El pasado 23 de julio, la propia Carolina Darias, en una entrevista radiofónica ya aseguró que «todo parece apuntar a que tendremos que poner una tercera dosis», al tiempo que dio por hecho de que ese recuerdo iba a ser anual y que sería de la una profilaxis de ARNmensajero como la Pfizer. Se da la circunstancia que la Comisión Europea cerró en mayo un contrato con este gigante de 1.800 millones de euros para el suministro de viales hasta 2023.