Unidad de mama en HPS. Cuidado completo en el cáncer de mama

Este domingo, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre la importancia de la detección temprana y la prevención de esta enfermedad. El objetivo es promover la realización de chequeos regulares, como la mamografía, y fomentar hábitos de vida saludable para reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. Desde Hospital Perpetuo Socorro (HPS) se quiere dar a conocer la nueva Unidad de Mama multidisciplinar y su funcionamiento.

«Todos debemos comprender que cuando una mujer es diagnosticada con cáncer de mama, atraviesa un proceso complejo que trasciende el órgano afectado. En ella confluyen múltiples cambios físicos, hormonales y emocionales que evolucionan a lo largo del tratamiento y transforman profundamente su cuerpo, su mente y su forma de afrontar la vida», explica la Dra. Ana Alicia Tejera Hernández, cirujana de mama y coordinadora de la Unidad de Mama HPS, quien manifiesta que la clave del éxito del nuevo área del grupo hospitalario está en la unión del equipo: «Esta visión conjunta garantiza que las decisiones terapéuticas se basen en la mejor evidencia científica y se adapten a las características individuales de cada paciente y de su enfermedad. La comunicación fluida entre los profesionales permite una planificación precisa del tratamiento, minimiza riesgos y optimiza los resultados oncológicos, estéticos y funcionales».

En este contexto, la cirugía ocupa un papel esencial, ofreciendo la posibilidad de un control local efectivo de la enfermedad con la mínima cantidad de secuelas posible. Pero, como recuerda la doctora, «la clave del éxito reside en valorar que todos somos parte esencial del proceso y que cada paciente cuenta con el apoyo de un gran equipo». A continuación los presenta:

La radiología es el primer paso a la esperanza, pues la imagen es la primera herramienta de detección y diagnóstico. Permite detectar la enfermedad en sus fases iniciales, cuando las posibilidades de curación son mayores. El Dr. Joel Aranda Sánchez, radiólogo especialista en la Patología de Mama destaca que gracias a técnicas avanzadas como la mamografía digital con tomosíntesis, la ecografía, la resonancia magnética, así como la elaboración de procedimientos intervencionistas como biopsias etc., el equipo radiológico de HPS puede identificar lesiones benignas y malignas con gran precisión. «Además en la dedicación de la radiología de la mamá resulta fundamental la comunicación fluida y el trabajo en equipo entre los distintos especialistas implicados, para poder trabajar de manera multidisciplinar y coordinada, para así tomar decisiones consensuadas».

Una vez identificada la lesión, la anatomía patológica entra en escena para confirmar el diagnóstico y definir el tipo exacto de tumor. El Dr. Willy Pinto Morales, especialista en Anatomía Patológica, describe su trabajo como «la medicina en las sombras, donde el patólogo analiza lo que a simple vista no puede verse». A partir de una pequeña muestra de tejido, determina si una lesión es benigna o maligna, su tipo y grado de agresividad, e identifica marcadores biológicos que orientan el tratamiento más eficaz. «Cada informe anatomopatológico es una pieza clave que orienta a cirujanos, oncólogos y radiólogos en la toma de decisiones», afirma. Su labor, aunque silenciosa, es el punto de partida de muchas decisiones que cambian vidas.

«La dieta mediterránea, rica en vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva, se asocia con una menor mortalidad y mejor calidad de vida»

En el Hospital Perpetuo Socorro, el patólogo no trabaja solo frente al microscopio. Lo hace de la mano de otros servicios como Radiología, Cirugía y Oncología, además de distintas áreas médicas y no médicas. Todos aportan sus conocimientos y esfuerzo común en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, ofreciendo una atención integral centrada en la persona. «Porque detrás de cada diagnóstico certero hay un médico en las sombras que, con ciencia y vocación, ilumina el camino hacia la esperanza», afirma.

En esa cadena de atención integral, la oncología es el eje que coordina y acompaña. El Dr. Avi Ramchandani, especialista en Oncología Médica, explica que el trabajo del oncólogo «va mucho más allá de prescribir tratamientos; implica escuchar, acompañar y guiar con sensibilidad y rigor científico». Cada paciente es única, y por eso el equipo oncológico traduce los avances de la ciencia en estrategias personalizadas que tienen en cuenta el perfil biológico del tumor y las circunstancias personales. La colaboración con cirujanos, radiólogos, patólogos, endocrinólogos y psicooncólogos garantiza que cada decisión sea fruto del consenso.

El compromiso se basa en la excelencia, la comunicación honesta y la empatía. Desde la primera consulta hasta el seguimiento, acompañamos con cercanía, resolviendo dudas, ofreciendo opciones y reforzando la confianza en cada etapa. «Más que tratar una enfermedad», subraya el doctor, «cuidamos personas, equilibrando ciencia y humanidad».

En esa búsqueda de equilibrio, la nutrición y la endocrinología desempeñan un papel esencial. El Dr. Julián Andrés Tamayo, Endocrino, y Desirée Acosta Santana, Lcda. en Nutrición Hormonal, señalan que la evidencia científica actual confirma que la nutrición influye directamente en la evolución del cáncer de mama, la tolerancia a los tratamientos y la calidad de vida. Una alimentación adecuada puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad, la tolerancia a los tratamientos y la recuperación. «La dieta mediterránea, rica en vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales y aceite de oliva, se asocia con una menor mortalidad y mejor calidad de vida», explican. Durante la quimioterapia o la terapia endocrina, mantener un estado nutricional adecuado es esencial: priorizar proteínas de calidad, asegurar hidratación y modular la microbiota intestinal puede reducir síntomas como náuseas, mucositis o pérdida de apetito. Incorporar alimentos fermentados, fibra soluble y ácidos grasos omega-3 apoya la función inmunológica y el equilibrio inflamatorio.

En palabras de los especialistas, «no se trata solo de comer bien, sino de comer con estrategia clínica». El soporte nutricional personalizado permite adaptar el plan a las fases del tratamiento, a la composición corporal y al estado metabólico. «Integrar esta mirada en el equipo oncológico puede marcar la diferencia entre tolerar el tratamiento… y realmente recuperarse».

El equilibrio metabólico también incluye la salud ósea, que se puede ver afectada por la quimioterapia y los tratamientos de bloqueo hormonal. El Dr. Alejandro Déniz García, Médico especialista en Endocrinología y Nutrición y responsable de la Unidad Metabólica Ósea, explica que «la pérdida de densidad mineral ósea asociada a estos tratamientos y a la menopausia confluyen a menudo en las mujeres con cáncer de mama, aumentando su riesgo de sufrir fracturas óseas. Estas tienen un gran impacto en autonomía, calidad de vida y supervivencia». Por ello, en HPS se recomiendan evaluaciones precoces mediante densitometrías y análisis específicos para detectar precozmente si hay osteoporosis. «Asegurando los aportes nutricionales de calcio y vitamina D, actividad física adaptada y con tratamientos específicos de osteoporosis, se previenen fracturas y se mejora el pronóstico. La atención al hueso es, también, una forma de cuidar el futuro».

Junto al cuerpo, la mente también requiere atención. El Dr. Rubén Santana López, Psicólogo General Sanitario, explica que el cáncer de mama puede generar ansiedad, miedo o depresión, y que la atención psicológica es un pilar más del tratamiento. Nuestro objetivo es poder ayudarla a lidiar con las dificultades emocionales, así como brindarle las herramientas para poder comprender la patología de manera que la paciente pueda tomar las decisiones que beneficien a su estado de salud y a los cambios que deberá afrontar en este proceso. «El acompañamiento psicológico permite reducir la angustia, mejorar la adherencia a los tratamientos y fortalecer la resiliencia emocional».

«Lo ideal es planificar la reconstrucción de la mama desde el inicio, en muchos casos se realiza en el mismo acto quirúrgico, lo que mejora los resultados estéticos y emocionales»

Otro de los apoyos clave en el proceso terapéutico es la farmacia hospitalaria. Pablo Yanes Sánchez, Lcdo. Farmacéutico Especialista Hospitalario, destaca que su principal función es «elaborar los tratamientos quimioterápicos garantizando la máxima seguridad y calidad». El equipo colabora estrechamente con oncólogos y médicos de distintas especialidades en la selección, preparación y seguimiento de los fármacos, controlando interacciones y efectos adversos. Además, mantienen un contacto cercano con las pacientes, resolviendo dudas y acompañándolas durante el tratamiento. «Queremos que sientan que estamos a su lado, que confíen en lo que reciben», afirma.

La reconstrucción mamaria, por su parte, representa un paso decisivo en el proceso de recuperación. La Dra. Beatriz López Obregón, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, explica que «lo ideal es planificar la reconstrucción desde el inicio, como parte del tratamiento». En muchos casos se realiza de forma inmediata, en el mismo acto quirúrgico que la extirpación del tumor, lo que mejora los resultados estéticos y emocionales. En otros, se lleva a cabo de forma diferida, incluso años después. «En nuestra unidad de mama disponemos de la capacidad de ofrecer todo tipo de procedimientos reconstructivos, incluyendo la realización de colgajos libres con técnicas microquirúrgicas, con las que podemos por ejemplo, reconstruir una mama con la piel y la grasa abdominal. Todo esto nos permite obtener mejores resultados estéticos, ya que podemos ofrecer la solución más adecuada a cada paciente según sus necesidades».

La medicina estética también forma parte de este acompañamiento integral. La Dra. Laura Castañeyra, Médica Estética, trabaja con las pacientes en su fase de recuperación para mejorar la calidad de la piel, restaurar la hidratación y favorecer la regeneración de los tejidos tras los tratamientos oncológicos. «Ayudamos a que la mujer recupere su bienestar físico y su confianza, porque verse bien también es sentirse bien», destaca.

La recuperación funcional, por su parte, cuenta con el apoyo de la fisioterapia. Raúl Socorro, graduado en Fisioterapia Dermatofuncional especialista en Drenaje Linfático Manual, señala que la fisioterapia «es clave» en la recuperación tras la cirugía por cáncer de mama, ya que ayuda a reducir la inflamación postquirúrgica y el posible linfedema. «Mediante técnicas como el drenaje linfático manual, ejercicios terapéuticos y educación, se mejora la movilidad, se alivia el dolor y se previenen complicaciones como la fibrosis», explica Raúl. Este abordaje integral permite a las pacientes recuperar funcionalidad y calidad de vida de forma más rápida y efectiva.

Y precisamente el movimiento se convierte en medicina dentro de la Unidad de Medicina del Deporte del hospital. La Dra. Irene Sánchez Albert y la Dra. Laura González Moujir aplican un enfoque científico para evaluar la capacidad funcional de cada paciente y diseñar programas de ejercicio personalizados. Además, proponen un seguimiento periódico para evaluar progresión, detectar disminuciones funcionales de forma precoz y ajustar el plan de ejercicio en cada fase. «Nuestro objetivo es mejorar calidad de vida, funcionalidad y pronóstico a través de un enfoque médico, preventivo y personalizado»,

En Hospital Perpetuo Socorro acompañar a una mujer en su proceso frente al cáncer de mama es mucho más que ofrecer tratamientos: es un compromiso con una atención global, coordinada y profundamente humana. La Unidad de Mama de HPS representa esa visión integradora, la unión de distintas especialidades que trabajan con un mismo propósito: ofrecer la mejor atención posible en cada etapa del camino. Apostar por este modelo multidisciplinar significa apostar por la excelencia, la innovación y la confianza. Significa entender que la calidad asistencial surge del conocimiento compartido, la experiencia y la capacidad de ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente. Así lo resume Eva Molina Barber, gerente de Kala by HPS y directora de Marketing y Comunicación del grupo hospitalario, quien adelanta que desde HPS se continuará impulsando proyectos que refuercen el compromiso con una medicina de vanguardia y cercana.

«El cáncer de mama no se enfrenta en soledad. Se aborda desde la unión de la ciencia, la empatía y la colaboración. En Hospital Perpetuo Socorro, la Unidad de Mama simboliza esa alianza entre profesionales que, desde diferentes disciplinas, comparten una misma misión: acompañar a cada mujer con rigor, humanidad y esperanza. Porque el verdadero éxito no está solo en curar, sino en cuidar de forma integral, devolviendo a cada paciente la confianza, la fuerza y la vida que merece», afirma Eva Molina Barber.