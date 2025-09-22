Sorteo de 3 entradas dobles para la conferencia «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles» impartida por la psicóloga Leyla Portillo
El evento tendrá lugar el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas en la sede de Canarias7
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:35
El viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de Canarias7 (C/ Profesor Lozano 7, El Sebadal) la psicóloga Leyla Portillo ... impartirá una conferencia llena de datos, emoción y sentido del humor dirigida tanto al mundo empresarial como al público en general para aprender a desarrollar estrategias preventivas de problemáticas relacionadas con la salud mental.
Leyla Portillo, psicóloga, formadora y conferenciante usará su estilo cercano y directo para exponer ejemplos concretos de situaciones complicadas del trabajo y de la vida que afectan a la salud mental y relatará con detenimiento estrategias a desarrollar como medidas preventivas contra la depresión, el estrés y las bajas laborales de larga duración.
Se basará en sus conocimientos, experiencia clínica y la extraída por medio del trabajo con empresas y plantillas de personas trabajadoras. Pondrá de su parte, como ella misma siempre refiere, para que todo lo que se transmita sea de verdadera utilidad y fácil aplicación en el día a día. Desea motivar y movilizar hacia la acción para que las personas asistentes cuenten con más recursos y puedan seguir liderando sus vidas, también, en tiempos difíciles.
No pierdas la oportunidad de asistir participando en nuestro sorteo de 3 entradas dobles desde hoy lunes 22 de septiembre hasta el miércoles 22 de octubre a las 11.00 horas. El mismo miércoles 22 de octubre comunicaremos los ganadores por correo electrónico y con otro artículo en la web del periódico. Para participar hay que estar registrado en Canarias7 y aportar los siguientes datos: nombre y apellidos, correo electrónico y número de teléfono.
