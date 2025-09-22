Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles, impartida por Leyla Portillo. C7

Sorteo de 3 entradas dobles para la conferencia «Cómo liderar tu vida en tiempos difíciles» impartida por la psicóloga Leyla Portillo 

El evento tendrá lugar el viernes 24 de octubre a las 18:00 horas en la sede de Canarias7

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:35

El viernes 24 de octubre a las 18.00 horas en la sede de Canarias7 (C/ Profesor Lozano 7, El Sebadal) la psicóloga Leyla Portillo ... impartirá una conferencia llena de datos, emoción y sentido del humor dirigida tanto al mundo empresarial como al público en general para aprender a desarrollar estrategias preventivas de problemáticas relacionadas con la salud mental.

