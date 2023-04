Sonríe con confianza: Todo loque necesitas saber sobre las carrillas dentales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

En las últimas décadas la estética dental ha cobrado gran importancia, siendo una de las principales inquietudes de nuestros pacientes. A finales del siglo pasado, la mayoría de las personas no prestaban demasiada atención a la apariencia de sus dientes, y los estándares de belleza dental no eran tan exigentes como lo son ahora.

Estos dientes desalineados y ligeramente amarillentos, fácilmente identificables en el cine y la televisión de la época, se deben a diferentes factores. Para empezar, las técnicas y los materiales utilizados en los tratamientos dentales eran diferentes, y los métodos para blanquear los dientes, por ejemplo, no eran tan efectivos como los que existen en la actualidad. No obstante, lo más relevante era la prácticamente inexistente percepción de la estética dental. La falta de información y conciencia sobre los beneficios de una buena higiene bucal y la importancia de mantener una sonrisa saludable y atractiva no se habían popularizado aún.

Hoy día, ya sea por nuestra presencia en las redes sociales o simplemente por la necesidad de tener un buen aspecto, la belleza dental ha pasado a ser un factor de primera línea. Gracias a los avances en la odontología y la creciente conciencia de la importancia de la salud dental, cada vez son más las personas que desean tener una sonrisa radiante y perfecta, y gracias a la odontología estética, es posible lograrlo.

Una de las técnicas más utilizadas e innovadoras para mejorar la estética dental son las carillas dentales, unas finas láminas que se colocan sobre la superficie de los dientes con el objetivo de mejorar su aspecto, corregir pequeñas deformaciones, tapar fisuras, mejorar el color de estos o alinearlos sin que queden espacios entre ellos. Las carillas ponen orden en el caos y son una opción popular para aquellos que buscan una solución rápida y menos invasiva que otros tratamientos cosméticos.

Estas láminas pueden estar hechas de diferentes materiales, composite y de cerámica, que presentan ligeras diferencias entre ellas debido a las propiedades que cada material presenta.

Cualquier cambio estético requiere de un estudio previo para asegurar que el nuevo diseño de los dientes tengan unas proporciones adecuadas e integren dentro del marco facial que presenta y es diferente en cada paciente.

Ampliar Las carillas ponen orden en el caos y una solución perfecta y menos invasiva que otros tratamientos cosméticos.

Carillas de composite

Las carillas de composite están hechas de un material compuesto por partículas de resina. Este material se aplica directamente sobre el diente, y su colocación se realiza en una sola sesión. Una de las principales ventajas de este tipo de carillas es el tiempo en el que se realizan y por tanto, su precio, siendo más económicas que las de cerámica.

Además, la colocación de carillas de composite no requiere de un tallado previo del diente, por lo que se conserva gran parte de la estructura natural del diente. También se pueden reparar fácilmente en caso de rotura o desprendimiento. Sin embargo, no son tan resistentes como las carillas de cerámica y tienen una menor durabilidad, además, por las propiedades del material, con el paso del tiempo se puede oscurecer y perder brillo.

Carillas de cerámica

Las carillas de cerámica son unas láminas más finas y duraderas que las de composite, y su colocación requiere una preparación previa del diente. Están fabricadas con un material cerámico altamente resistente, lo que garantiza su durabilidad y su resistencia al desgaste.

Las carillas de cerámica se asemejan a los dientes naturales en términos de color, textura y translucidez. Los dentistas pueden personalizar el color de las carillas de cerámica para que coincida con el tono natural de los dientes adyacentes. Además, son resistentes a las manchas y no se decoloran fácilmente con el tiempo. Cada carilla de cerámica se fabrica a medida para cada paciente. Esto significa que el dentista tomará medidas precisas de los dientes y enviará estas medidas a un laboratorio dental para que se fabriquen las carillas.

En general, las carillas de cerámica son una excelente opción para mejorar la apariencia de los dientes y lograr una sonrisa más atractiva y natural y mantenerse establa a lo largo del tiempo. Sin embargo, es importante hablar con su dentista para determinar si las carillas de cerámica son la mejor opción para su caso específico y para discutir cualquier preocupación que pueda tener antes de proceder con el tratamiento.

En nuestro centro, en Clínica Dental Adalia, el Dr. José Grau valora cada caso de forma individual, explicando los pros y contras de cada material para que el paciente tome la decisión que crea más oportuna. Con toda la información en su mano, usted tiene la última palabra.

Pero una cosa es completamente segura: opte por el material que opte, las carillas dentales representan una solución altamente efectiva para mejorar la estética dental y lograr una sonrisa más atractiva. Los famosos que salen en la televisión y en el cine lo saben y por eso, desde hace un par de décadas, lucen esas sonrisas perfectas.

