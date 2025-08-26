La Sociedad Española de Epidemiología debate en Gran Canaria los retos de la salud pública Entre los días 2 y 5 de septiembre un millar de epidemiólogos de España y Portugal abordará la equidad sanitaria o el uso la inteligencia artificial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 20:40 Comenta Compartir

La capital grancanaria será, del 2 al 5 de septiembre de 2025, el punto de encuentro de la epidemiología en España y Portugal. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la 43 Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), que coincidirá con el XX Congresso da Associaçao Portuguesa de Epidemiologia (APE).

El evento reunirá a cerca de un millar de profesionales y se convertirá en un foro clave para debatir los grandes retos de la Salud Pública. Entre los temas que se abordarán figuran la salud mental, las desigualdades sociales, los hábitos de vida, la responsabilidad científica, las crisis migratorias y el papel de las políticas públicas en la protección de la salud.

Será la segunda vez que Canarias acoja esta cita. La primera fue en 2005, con el lema 'La salud sin fronteras, la salud sin barreras', en lo que supuso el mayor congreso de sociedades científicas de Salud Pública celebrado en España. «Los valores que inspiran a la epidemiología y la Salud Pública –la equidad, la solidaridad y la prevención en un mundo global– siguen más vigentes que nunca», subraya Verónica Dávila, presidenta del comité organizador.

El presidente del comité científico, Alberto Ruano, recuerda que desde entonces el panorama ha cambiado de manera notable, con la pandemia como ejemplo más reciente: «Hoy somos más conscientes de la influencia de las desigualdades sociales, el nivel de renta o la responsabilidad de los gobiernos sobre la salud de la población». No obstante, advierte de que en ámbitos como el del tabaco «se ha pasado de una legislación pionera en 2005 a un estancamiento absoluto».

Por ello, el congreso abordará asuntos de máxima actualidad: la integridad científica, la legislación sobre el tabaco y sus nuevas formas de consumo, las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, el uso de grandes bases de datos e inteligencia artificial, las conductas sexuales y el consumo de sustancias de riesgo, los cribados poblacionales y la participación ciudadana.

El objetivo de esta edición, explican los organizadores, es dar un paso más: pasar de la academia a la práctica. «No basta con decir que el tabaco es malo o que la falta de ejercicio perjudica la salud. Tenemos que ofrecer soluciones accesibles, asequibles y útiles para las personas», concluyen los organizadores.

La ética y la ciencia honesta también ocuparán un lugar destacado en la reunión. De hecho, la buena conducta científica se abordará en la conferencia inaugural y una mesa redonda.

El encuentro de la SEE aglutinará un millar de asistentes y contará con 27 mesas espontáneas, 94 mesas de comunicaciones, 8 mesas plenarias y un total de 35 ponentes.

Migración y salud pública, bulos y mitos

Además, se celebrará una jornada abierta a la ciudadanía en la que un grupo de expertos y expertas hablarán sobre migración y Salud Pública. La mesa de puertas abiertas será gratuita y tendrá lugar el martes 2 de septiembre a las 17.00 horas en Casa África.

La jornada desmontará mitos y bulos sobre los migrantes, la salud y el sistema sanitario con datos científicos en un formato accesible a toda la población.

En ella participarán Carlos Ramírez, médico de Familia e integrante del grupo de trabajo de migración y salud de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria (Socamfyc); Kingsley Odiesi, presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC); Artemi Dámaso, matrona de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria; Laura García Merino, periodista y coordinadora de Ciencia de la Fundación maldita.es; y Garlene Zamora Zamorano, nutricionista venezolana. La mesa abierta estará moderada por José Luis Alonso, coordinador de la Unidad de Calidad de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria y presidente de la Sociedad Canaria de Salud Pública.